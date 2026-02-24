MEJOR ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD: BENEFICIOS DE APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES

– Beneficiarios destacan que el respaldo económico impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz se traduce en medicamentos completos, despensa y alivio para el hogar, con entregas puntuales cada dos meses.

“Es una ayuda que llega cuando más se necesita”, coinciden personas beneficiarias del programa municipal de Apoyo a Adultos Mayores, quienes destacan que el respaldo económico de 3 mil pesos bimestrales, impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, representa alimento en la mesa, medicamentos completos y un alivio real para sus familias.

Antonio de Anda Hernández expresó que por primera vez recibe un apoyo de este tipo, el cual destina principalmente a la alimentación de su hogar, y señaló que lo administra con cuidado para atender cualquier urgencia familiar. “Nos sirve mucho para los alimentos, es muy benéfico; yo lo guardo para un caso necesario”, compartió; en tanto, Clara Martínez Saldaña explicó que utiliza el recurso cuando requiere comprar medicamento que no encuentra completo en el servicio de salud. “También otras cosas, como despensa que me falta, incluso lo he usado para comprarme ropa si me falta o zapatos, es muy útil este apoyo”, destacó.

Para Victoria Ruiz, quien enfrenta osteoporosis, el apoyo económico significa acceso a un tratamiento costoso que no siempre puede cubrir con facilidad. “Las pastillas son muy caras y solo vienen cuatro en la caja; este apoyo me sirve muchísimo para comprarlas”, señaló agradecida; por su parte, Eduarda Ulises afirmó que el recurso le permite mantenerse nutrida y activa, priorizando su salud y bienestar. “Es un gran apoyo para nosotros las personas adultas mayores; esperamos que continúe”, expresó.

Actualmente, alrededor de 3 mil adultos mayores reciben 3 mil pesos bimestrales a través de este esquema que forma parte de la política social cercana y sensible del Gobierno Municipal; así, el Ayuntamiento mantiene el compromiso de escuchar y atender a quienes más lo necesitan, fortaleciendo apoyos que llegan de manera puntual y que representan un respaldo real para las familias soledenses.