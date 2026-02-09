MEDIANTE ESPACIOS DIGNOS, SOLEDAD IMPULSA EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN CON TORNEOS NACIONALES

– La Unidad Deportiva 21 de Marzo recibió a cientos de participantes de distintos estados gracias al respaldo del Ayuntamiento de Soledad, ofreciendo instalaciones equipadas y funcionales.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su respaldo a las instituciones educativas, al facilitar espacios dignos y funcionales que fortalecen la convivencia, el deporte y la formación integral de niñas, niños y jóvenes, siguiendo la línea de trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que se basa en mantener una administración cercana, que escucha y atiende las necesidades de la comunidad educativa.

Como parte de este compromiso, el Ayuntamiento brindó apoyo a la escuela “Ford 51” para la realización de su 19° Torneo Nacional de Básquetbol y Futbol, efectuado el pasado viernes 6 de febrero en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, sede que permitió recibir a entre 350 y 400 personas, entre alumnas, alumnos y padres de familia provenientes de Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Ciudad Valles y Soledad, en un ambiente de sana competencia y convivencia familiar.

Al respecto, Luis Fernando Bañuelos, Coordinador de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, destacó que este respaldo responde a la visión del Gobierno Municipal: “Los directivos de la escuela Ford nos solicitaron el apoyo porque les correspondía ser sede del torneo y buscaban un espacio más céntrico; siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, brindamos una atención cercana y de calidad, porque eso es lo que nos piden: estar próximos a la gente y generar experiencias positivas”.

Subrayó que mantener en óptimas condiciones el complejo deportivo más grande del municipio implica un trabajo permanente y coordinado en áreas como canchas de básquetbol, futbol rápido, futbol soccer y sanitarios, muestra de una administración que invierte esfuerzo diario para que estos espacios sigan siendo punto de encuentro para las familias, las juventudes y las instituciones educativas, consolidando un gobierno municipal que acompaña, escucha y responde.