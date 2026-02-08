MATRIMONIOS COLECTIVOS EN SOLEDAD PREMIAN EL AMOR CON UN VIAJE DE ENAMORADOS

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz anunció que durante la celebración de los Matrimonios Colectivos el 13 de febrero, se rifará un viaje a la playa para que los contrayentes disfruten su luna de miel, además de regalos para equipar su hogar.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció que durante la celebración de los Matrimonios Colectivos, que se llevarán a cabo el próximo 13 de febrero, se rifará entre las y los contrayentes un viaje a la playa para que disfruten su luna de miel, como un incentivo especial para fortalecer a las familias soledenses y acompañarlas en uno de los pasos más importantes de su vida.

Este regalo especial, forma parte de la línea de trabajo de un gobierno cercano, que impulsa la regularización jurídica de las parejas que viven en unión libre y brindándoles certeza legal, estabilidad y bienestar familiar. El Ayuntamiento y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, suman esfuerzos para que esta celebración sea una verdadera fiesta para las familias, con salón, música, banquete y regalos que apoyan el patrimonio del nuevo hogar.

El Alcalde hizo un llamado directo a las parejas a acercarse y registrarse en las diversas oficialías del Registro Civil de Soledad, destacando que el trámite es completamente gratuito y pensado para quienes por años han postergado esta decisión. “Ahí está la invitación, la verdad muy buena, ojalá se anime más gente a dar ese paso; es totalmente gratuito, es fiesta, salón, música, banquete, hay regalos del DIF Municipal y de la Presidencia como refrigeradores, estufas y lo necesario para su casa, y hoy le estamos poniendo un plus: vamos a rifar un viaje a la playa para que el matrimonio que salga sorteado se vaya de luna de miel”, expresó.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de las familias, promover la unión, la certeza jurídica y el bienestar social, atendiendo las necesidades reales de la población y acompañando a los sectores que buscan construir un mejor futuro desde el núcleo familiar.