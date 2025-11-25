MÁS SOLEDENSES EN SITUACIÓN VULNERABLE ACCEDERÁN A PROGRAMAS SOCIALES: ALCALDE

– La Dirección de Desarrollo Social proyecta una ampliación de beneficiarios en programas como los alimentarios, los estímulos educativos y la ayuda al adulto mayor, que expandirán su cobertura a más personas vulnerables.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció el fortalecimiento de todos los programas sociales municipales, mediante la ampliación de los beneficios destinados a miles de familias que reciben apoyos alimentarios, becas educativas, respaldo económico y atención a las y los adultos mayores; actualmente, la Dirección de Desarrollo Social registra alrededor de 40 mil personas integradas a estos esquemas, lo que demuestra la prioridad del Gobierno Municipal por atender las necesidades de la población de manera directa.

El programa alimentario concentra cerca de 30 mil beneficiarios, mientras que el apoyo al adulto mayor alcanza a aproximadamente 3 mil 500 personas, a ello se suman 3 mil becas de estímulos a la educación y el servicio permanente de purificadoras de agua, que garantiza entre tres y cinco garrafones semanales por familia en todas las colonias del municipio. Con todo esto, se fortalece la salud, la economía y la estabilidad de los hogares soledenses, en una dinámica que se sostiene con visitas constantes a los distintos sectores para entregar apoyos e invitar a las y los habitantes a integrarse.

El Alcalde destacó que, aunque aún no se incorpora un programa nuevo para el próximo año, la meta central es incrementar la cobertura de todos los existentes y reforzar la cercanía con los sectores más vulnerables. “Nuestro objetivo es ampliar el número de beneficiarios, porque cada apoyo representa un alivio real para las familias, escuchamos y atendemos a nuestra gente, y seguiremos trabajando para que más personas reciban estos beneficios”, expresó.

Durante cada evento público del Ayuntamiento, se brinda información detallada para facilitar el acceso a los programas, cuyos requisitos principales son comprobante de domicilio, vivir en Soledad y demostrar constancia en la recepción de los apoyos; la Dirección de Desarrollo Social verificará domicilios y actualiza padrones, con el fin de dar oportunidad a quienes se encuentran en lista de espera y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.