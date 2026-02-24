MÁS SEMILLA CERTIFICADA SERÁ ENTREGADA A PRODUCTORES SOLEDENSES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 

– A través de Desarrollo Rural, se entrega maíz y frijol para el ciclo primavera–verano por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, fortaleciendo a las familias de todos los ejidos.

Con el objetivo de fortalecer la producción de maíz, frijol y sorgo en el ciclo primavera–verano, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, prepara la entrega de semilla certificada en beneficio de alrededor de mil 500 productores de todos los ejidos del municipio; el programa contempla maíz elotero, semilla para riego y de temporal, atendiendo también la temporada de estiaje, acciones que se realizan por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, cumpliendo con su visión de ser un gobierno cercano a las familias del campo que escucha y atiende sus necesidades.

Octaviano Velázquez Castro, director del área, informó que ya fue autorizado el ciclo de siembra primavera–verano, lo que permitió la adquisición de insumos de calidad para respaldar a quienes dependen de la actividad agrícola. “Se nos ha autorizado el ciclo de siembra primavera–verano y la adquisición de maíz elotero, semilla de riego y después semilla para temporal; vamos a cubrir también la temporada de estiaje, apoyando a los productores con semilla certificada”, detalló.

El funcionario precisó que actualmente se respalda a productores de comunidades que cuentan con disponibilidad de agua, como Palma de la Cruz, San Francisco y Cándido Navarro, además de mantener cobertura en todos los ejidos mediante la difusión directa de la información por instrucciones del Presidente Municipal; las y los interesados pueden acudir a las oficinas del departamento con requisitos mínimos: certificado de derechos agrarios, INE y CURP, para incorporarse al programa de entrega.

El Ayuntamiento refrenda su compromiso de estar cerca de las y los productores rurales, fortalece la economía local y garantiza mejores condiciones para las familias soledenses, especialmente en los sectores que más requieren acompañamiento institucional, consolidando así un gobierno sensible, atento y comprometido con el desarrollo del campo.