MÁS INVERSIONES PRIVADAS CONSOLIDAN A SOLEDAD COMO MUNICIPIO MODERNO Y EN EXPANSIÓN

* Soledad continúa atrayendo inversiones privadas que fortalecen su crecimiento económico; como parte de este dinamismo, se suma la apertura de una nueva sucursal de Carl’s Jr., generadora de empleos y mayor actividad comercial.

Con una visión de desarrollo ordenado y de largo plazo, Soledad de Graciano Sánchez avanza como un municipio moderno y atractivo para la inversión, consolidando un crecimiento económico que se refleja en más empleos, mayor actividad comercial y mejores oportunidades para las familias; la llegada constante de capital privado fortalece la modernización urbana y acerca el progreso a todos los sectores, siguiendo la línea de dinamismo y trabajo del Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, quien ha instruido fortalecer la atracción de inversiones como motor de desarrollo social y económico.

Como muestra de este crecimiento sostenido, este día se inauguró la tercera sucursal de la cadena Carl’s Jr. en Soledad, con una inversión superior a los 15 millones de pesos, que genera más de 35 empleos directos en esta unidad y cerca de 100 empleos directos en total entre sus tres sucursales en el municipio, abriendo oportunidades laborales para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

El director de Desarrollo Económico Municipal, Héctor Xavier Andrade Córdoba, destacó que el crecimiento no se concentra en un solo punto, ya que se impulsa el desarrollo tanto en el corredor de la carretera a Matehuala como en la zona del Bulevar Valle de los Fantasmas, donde se consolidará un nuevo polo económico con la llegada de bancos, empresas de paquetería y franquicias nacionales e internacionales. “Soledad es hoy un municipio competitivo, con condiciones para que las inversiones se traduzcan en empleos formales y bienestar directo para la gente”, expresó.

Finalmente, informó que empresas como Grupo FEMSA, tiendas 3B y Caffenio continuarán ampliando su presencia en el municipio, además de que en la nueva zona de Plaza Citadina se impulsarán más fuentes de empleo formal y se avanza en la firma de un convenio con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico (SIFIDE) para ofrecer créditos blandos que permitan a los negocios transitar a la formalidad, reafirmando el compromiso de un Gobierno Municipal cercano, que impulsa el desarrollo y trabaja de la mano con su población.