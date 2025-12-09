MÁS INVERSIONES EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ FORTALECEN SU DINAMISMO ECONÓMICO

– Autoridades municipales y Grupo Stiva inauguraron la expansión de Plaza Citadina, un proyecto que potencia el desarrollo económico y ofrece más servicios y empleo para las y los soledenses.

El crecimiento económico de Soledad de Graciano Sánchez dio un paso contundente con la inauguración de la ampliación de Plaza Citadina, que consolida nuevas inversiones y eleva el dinamismo comercial del municipio; autoridades del Ayuntamiento, junto a directivos de Grupo Stiva y de la Plaza, encabezaron la apertura de este proyecto que generó más de 400 empleos indirectos y 115 directos, muestra de las condiciones que impulsa el Gobierno Municipal para atraer empresas, generar oportunidades y abrir más espacios de convivencia para las familias soledenses, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante el evento, el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamin Pérez Álvarez destacó que esta obra reafirma la confianza que inversionistas mantienen en Soledad, pues la plaza suma 10 nuevos negocios a los 54 ya existentes y ofrece más de 600 cajones de estacionamiento. “Esta nueva etapa representa un voto de confianza en el futuro de Soledad y sus familias; cuando hay visión de progreso se materializan más empleos, mejores servicios y un dinamismo económico que beneficia directamente a nuestra gente”, expresó.

Por parte de Grupo Stiva, el director de Desarrollos Comerciales, Orlando Ostos, reconoció el respaldo del Ayuntamiento para concretar esta ampliación; señaló que el proyecto impulsa la actividad económica y abre nuevas oportunidades laborales en un entorno que crece de la mano de la población. “Hoy celebramos un avance importante, una Plaza que crece para atender a la población y que refleja la voluntad de seguir generando empleos y fortaleciendo la vida comercial de Soledad”, afirmó.

El complejo ampliado incluye marcas como Starbucks, Promoda, Smart Fit, Hot Wings, Coppel Motos, Banamex, Sushi Inari y Dairy Queen, lo que fortalece la oferta comercial y crea espacios modernos para la convivencia de las familias.

Autoridades municipales subrayaron que esta obra fue prioritaria desde el inicio de la administración debido a que una mejor infraestructura genera un entorno atractivo para nuevas empresas y consolida las ya instaladas, impulsando el desarrollo de todas las colonias y sectores del municipio.