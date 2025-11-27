MÁS ESPACIOS SE RECUPERAN Y SE REVITALIZAN PARA LA COHESIÓN SOCIAL DE LOS SOLEDENSES

– La Dirección de Infraestructura Municipal rehabilitó la plaza Milenio y habilitó un nuevo espacio vecinal en La Misión, generando entornos cercanos y funcionales para las y los soledenses.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece la recuperación de espacios de convivencia con acciones que revitalizan zonas deterioradas y generan entornos seguros y cercanos para las familias; a través de la Dirección de Infraestructura Municipal, se emprendieron trabajos que devuelven vida a áreas olvidadas, para transformarlas en puntos seguros, dignos y útiles para las y los soledenses, atendiendo así las necesidades expresadas por la población.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, instruyó que estas acciones se ejecuten con prioridad en zonas donde las vecinas y vecinos han solicitado entornos limpios, iluminados y funcionales; en la Cabecera Municipal se concretó el rescate integral de la plaza Milenio, que presentaba abandono y desgaste, con trabajos que incluyeron la reconstrucción del espacio, una nueva fuente, la instalación de áreas de descanso, mejoras en las áreas verdes, así como pintura y rehabilitación de acabados para devolverle vida a este punto de encuentro comunitario.

En el fraccionamiento La Misión se habilitó un nuevo espacio vecinal en un terreno que permanecía sin uso, aprovechando la sombra natural del área, se colocaron bancas y se creó una zona adecuada para la reflexión comunitaria y reunión de quienes viven en la zona, brindando un entorno ordenado y seguro para la convivencia cotidiana.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma que estas obras responden al compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía, generando infraestructura que fortalece la unión entre las familias y mejora la calidad de vida en cada colonia del municipio.