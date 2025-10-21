MÁS DE 30 EVENTOS CULTURALES EN LA “FESTIVIDAD DE MUERTOS 2025” EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– El Ayuntamiento impulsa una programación gratuita que incluye desfiles, altar monumental, proyecciones cinematográficas, recorridos en el panteón, Marcha Zombie, entre otros en cumplimiento a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de preservar esta emblemática tradición.

Con el objetivo de fortalecer las tradiciones y ofrecer espacios de convivencia para las familias locales y visitantes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez anunció una amplia cartelera de actividades en la “Festividad de Muertos 2025”, una programación que incluye eventos gratuitos, coloridos y llenos de identidad que tendrán lugar del 20 al 31 de octubre en distintos puntos del municipio, destacando la participación de artistas locales, comparsas y agrupaciones tradicionales.

Con el interés del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de acercar este tipo de eventos a las familias y fomentar la preservación de las costumbres que unen a las y los soledenses, durante el 24 y 25 de octubre, la Plaza Principal será escenario de “El Xantolo se vive en tu ciudad”, con comparsas, música huapanguera, colores, danzas y un ambiente completamente familiar desde las 18:00 horas; el 26 de octubre se efectuará el Desfile Representativo “Xantolo en Soledad”, que partirá de la Plaza Citadina a las 17:00 horas, seguido de la presentación del grupo “Palma de la Cruz” a las 18:30 horas en el corazón del municipio.

El 27 de octubre, a las 10:30 de la mañana, se inaugurará el Altar Monumental de Muertos en la Presidencia Municipal, una obra simbólica que representa la unión de generaciones y la devoción de las familias soledenses hacia sus seres queridos. Además, el 29 de octubre se llevará a cabo un recorrido nocturno de terror, completamente gratuito enfocado en las leyendas en el Panteón Nuestra Señora del Refugio, el camposanto más antiguo de la zona metropolitana con más de 11 mil tumbas, donde se escenificarán historias como “La Llorona” y “El Jinete sin Cabeza” con apoyo de artistas, luces, humo y ambientación profesional, a partir de las 10 de la noche.

Las actividades cerrarán el 31 de octubre con la esperada “Marcha Zombie”, que iniciará a las 17:00 horas desde la Casa de la Cultura y culminará en la Plaza Principal con la premiación en efectivo y en especie a los mejores disfraces. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción cultural y la cercanía con la ciudadanía, invitando a todas las familias a vivir sus tradiciones y fortalecer el sentido de identidad y orgullo soledense.