MÁGICO ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO ILUMINARÁ LA PLAZA PRINCIPAL DE SOLEDAD

– Familias están invitadas a disfrutar del inicio oficial de las festividades decembrinas, este 2 de diciembre a las 6 de la tarde, con Pista de Hielo, Villa Navideña, Pesebre y decoración decembrina espectacular.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a todas las familias a reunirse este martes 2 de diciembre en la Plaza principal, para vivir junto al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el mágico encendido del Árbol monumental, la Villa Navideña y el arranque de la Pista de Hielo, en un momento que busca llenar de luz, alegría y unidad el corazón del municipio.

Desde las 6 de la tarde, niñas, niños y adultos podrán convivir con personajes como Santa Claus, Mickey Mouse y figuras clásicas de la temporada; a las 7 de la noche, se llevará a cabo el encendido del Árbol Monumental de Navidad acompañado del espectáculo «El Cascanueces» con la compañía de ballet de Alicia Gerling, mientras la Pista de Hielo se abrirá con un show espectacular con la patinadora mexicana Nina Qatrina, quien ha pisado es escenarios a nivel mundial como Praga, España, Italia y Alemania.

Como parte de esta celebración, se inaugurará también el nacimiento de tamaño real dentro de la Presidencia Municipal, preparado especialmente para que las familias compartan momentos de reflexión y armonía durante estas fechas que unen a todas y todos; la Escuela Municipal de Música también formará parte de esta noche especial con la presentación de villancicos como Las Campanas, Navidad Rock y Feliz Navidad, con lo que la Administración reafirma su compromiso de acercar el arte y la cultura a la población y fortalece el vínculo con quienes disfrutan de estos talentos locales.

Todas estas actividades forman parte de un instante preparado para que las y los soledenses vivan una noche llena de ilusión. El Gobierno Municipal reitera su invitación al público en general a compartir este encuentro que celebra la unión familiar, el espíritu navideño y la cercanía con cada sector de la población.