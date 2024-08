MADRES SOLEDENSES CELEBRAN RESULTADOS EN CLASES DE REGULARIZACIÓN A ESTUDIANTES

– Más de 40 niños y niñas fueron atendidos en áreas clave como cálculo mental y lectoescritura; además el curso gratuito también ofreció apoyo psicológico para atender situaciones socioemocionales.

El curso de regularización académica gratuito que ofreció el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez durante un mes, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica, resultó ser un alivio para muchas familias del municipio, cumpliendo su objetivo de reforzar las áreas de cálculo mental, lectoescritura y brindar apoyo psicológico a niñas y niños de primero de primaria y aquellos que ingresarán a secundaria.

Rosa Imelda Trujillo Contreras, madre de Pedro, de 7 años de edad, compartió con satisfacción los avances de su hijo: “Muy bien, sí hubo mejoría con mi hijo porque me decían que él no sabía leer, ahorita ya empieza a leer, así que sí vi mejoría; estuvo bien el apoyarnos, más que nada porque sí lo requerimos por varios niños, además es bueno que haya sido gratuito”, destacó.

El beneficio del curso también fue notorio en casa de Viridiana Muñoz, mamá de una niña de 7 años: “Muy bien el curso, le ayudó mucho en la lectoescritura, que es lo que más les afectó en la pandemia, que no tuvieron mucho apoyo durante las clases, ahorita les está ayudando mucho, gracias a los maestros de apoyo y para los padres también nos apoyan mucho porque en casa a veces no nos hacen tanto caso y así nos ayudan con los niños para que no se vayan quedando atrás académicamente”, puntualizó.

Por su parte, Marta Alicia Méndez Trujillo, madre de otro de los menores que acudieron resaltó la importancia de contar con estos programas: “Mi hijo vino aquí porque andaba bajo en rendimiento escolar, y su maestro me había dicho que le hacían falta clases de regularización, estoy muy agradecida con el Ayuntamiento porque gracias a eso vi el desempeño de mi niño muy avanzado y salió de sus clases muy contento, ahora que inicien las clases va a ser de mucha ayuda, vino a reforzar la lectura, el aprendizaje y el dictado”.

Desde la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal se destacó que las y los estudiantes fueron atendidos en áreas académicas clave como cálculo mental y lectoescritura, así como en aspectos en los que presentaban rezagos; asimismo se les brindó apoyo psicológico mediante pruebas proyectivas para identificar y abordar cualquier situación socioemocional que pudiera afectar su aprendizaje y canalizar a quienes lo necesiten a dependencias municipales o estatales como el DIF Estatal, Instituto Temazcalli o la Clínica Everardo Neumann, para recibir el apoyo necesario según sus requerimientos.

