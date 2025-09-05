LLEVA JUAN MANUEL NAVARRO OTRO ARRANQUE DE PAVIMENTACIÓN A COLONIA EL MORRO

– Durante años, gobiernos anteriores reportaron la calle Roberto Galarza Jasso como terminada y pedían dinero a las familias.

– Hoy, con recursos públicos, el Alcalde Juan Manuel Navarro cumple con una obra integral que transforma la vida de más de 2 mil soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio arranque a la pavimentación con concreto hidráulico de la privada Roberto Galarza Jasso, en la colonia El Morro, una obra que contempla una inversión de casi dos millones de pesos; con estos trabajos se beneficiará de manera directa e indirecta a más de 2 mil habitantes, al mejorar una vialidad que durante años fue reportada como concluida por gobiernos anteriores, cuando en realidad se encontraba inconclusa y sin la infraestructura básica.

En su intervención, el edil afirmó que hoy, la realidad es distinta para Soledad: ya no se piden recursos a las familias para realizar las obras, toda la inversión recae en el recurso público y se traduce en beneficios directos para la gente.

Detalló que el proyecto contempla la intervención de 800 metros cuadrados, con sustitución de líneas de agua potable, drenaje sanitario, tomas domiciliarias, banquetas, guarniciones, pavimento con concreto hidráulico, señalética y pintura en cruces peatonales. “La hemos venido diciendo, así sean calles grandotas o chiquitas, vamos a venir, lamentablemente esta vialidad fue parte de esa herencia maldita de gobiernos que nunca hicieron nada por Soledad, que engañaban a la población y hasta pedían dinero a las familias para obras que al final no realizaban, hoy la vamos a dejar nuevecita, con drenaje, agua y pavimento completo, porque nuestra gente merece resultados”, afirmó el Alcalde.

Juan Manuel Navarro reiteró que la transformación de Soledad es evidente gracias al uso honesto de los recursos públicos. “Hoy en Soledad vivimos un cambio, porque cada peso se aplica en beneficio de las colonias y comunidades, obras como esta son la mejor manera de regresarle a la ciudadanía la confianza que depositó en este proyecto, con resultados que dignifican la vida de las familias”, subrayó.

El Gobierno Municipal refrenda con esta obra su compromiso de escuchar y atender las necesidades de la población, fortaleciendo la cercanía con las familias; la pavimentación de la calle Roberto Galarza Jasso en El Morro marca un antes y un después: mientras el pasado dejó abandono y promesas falsas, hoy se entregan resultados tangibles que transforman la vida de las y los soledenses.