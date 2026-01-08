LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, CON COMPROMISO Y DEDICACIÓN

– La Dirección de Servicios Municipales intensificó desde inicios del año, las labores de limpieza general en avenidas, camellones y áreas recreativas de diversas colonias, atendiendo de manera directa las necesidades de las familias soledenses.

Con acciones contundentes para mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos seguros, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene desde el inicio del año un programa permanente de limpieza integral en avenidas, camellones, áreas verdes y espacios recreativos de distintas colonias del municipio, realizando barrido manual, deshierbe, poda de árboles y plantas, así como recolección de basura y desechos.

Estas labores se ejecutan por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido a la Dirección de Servicios Municipales y al área de Imagen Urbana a mantener un gobierno cercano a la gente, que escucha y atiende las necesidades de las familias, fortaleciendo el orden, la seguridad y el bienestar en los espacios públicos que diariamente utilizan niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables.

Durante estas jornadas se han intervenido avenidas principales como Cordillera Oriental, Avenida Soledad y de los Pinos, así como vialidades estratégicas en colonias como Quintas de la Hacienda y Azaleas, donde se realizaron trabajos de limpieza general en camellones centrales y laterales, barrido, deshierbe, arañado, poda en corto y recolección de basura generada tanto de manera cotidiana como por actividad comercial; de igual forma, se atendieron áreas verdes y recreativas en colonias como San José y Quintas de la Hacienda, reforzando el cuidado de estos espacios destinados a la convivencia comunitaria.

Con estas acciones constantes, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener a Soledad de Graciano Sánchez limpio y en óptimas condiciones, trabajando de manera cercana con la población y respondiendo a sus solicitudes, como parte de una política pública que prioriza la atención directa, el orden urbano y la calidad de vida de las familias soledenses.