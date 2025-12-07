LIMPIEZA DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN SOLEDAD, SIN AFECTACIONES POR TEMPORADA DECEMBRINA

– La Dirección de Servicios Municipales desplegará cuadrillas especiales para atender las necesidades de colonias y comunidades.

– Las labores en calles y avenidas se mantendrá, incluso en días festivos.

Por indicaciones del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de asegurar los servicios municipales de recolección de basura y limpieza de vía pública en temporada decembrina, la Dirección de Servicios Municipales no suspenderá las labores durante el presente mes, incluso ni durante los días festivos de Navidad y Año Nuevo, además se reforzarán las cuadrillas de limpieza en puntos estratégicos, garantizando espacios limpios, seguros y armoniosos para las familias visitantes y locales.

El titular de la Dirección de Servicios Municipales, José Antonio Zamarripa Quintero, señaló que, debido al incremento habitual de desechos en esta temporada, se reforzarán las labores de limpieza con cuadrillas adicionales en zonas de mayor afluencia como el Centro, ante la concentración de visitantes en la Villa Navideña, así como calles y avenidas de mayor afluencia.

Explicó que durante las próximas semanas, la generación de residuos aumenta aproximadamente una tonelada diaria, por lo que, además de cubrir las rutas habituales, la atención se ampliará con equipos adicionales para garantizar espacios limpios y ordenados en las zonas donde se realizarán las posadas que organiza el Gobierno Municipal.

Por instrucciones del Alcalde, estas acciones buscan brindar una mejor atención y mantener espacios dignos para el disfrute y la sana convivencia familiar, así como escuchar y atender las necesidades de las y los soledenses.

Finalmente, el funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a respetar los días y horarios de recolección, para evitar la acumulación de bolsas de basura en las esquinas y la vía pública, esto con el objetivo de asegurar que todos puedan disfrutar de espacios agradables en estas festividades de diciembre.