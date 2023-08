Leonor Noyola suma más infraestructura urbana

● Este miércoles, entregó a la población la pavimentación de la calle Palomas en la colonia Genovevo Rivas Guillen 4to Plano.

Con una inversión de un millón 200 mil pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal y en apoyo a la movilidad y la modernización de Soledad de Graciano Sánchez, la Alcaldesa, Leonor Noyola Cervantes inauguró la pavimentación de la calle Palomas en la colonia Genovevo Rivas Guillén, la cual representa cambios significativos en la vida diaria de cientos de familias.

la jefa del gobierno municipal se dijo complacida de entregar esta obra, lo cual demuestra que la administración actual es un gobierno de resultados en favor de la ciudadanía: “antes esta calle estaba intransitable, llovía y no podíamos pasar, no teníamos un drenaje ni banquetas, no teníamos esta pavimentación como la que tenemos ahora, durante mucho tiempo habían enfrentado estos grandes problemas, pero ahora la colonia Rivas Guillen se ve totalmente transformada”.

Con las obras realizadas no únicamente se satisfacen las principales necesidades de la población, también se proyecta una mejora económica importante para los pequeños comerciantes de la zona que hoy tendrán la posibilidad de surtir sus mercancías desde la puerta de su emprendimiento, pues será más fácil el acceso de camiones distribuidores, agregó.

La obra incluyó trabajos de red de drenaje y línea hidráulica, construcción de banquetas y guarniciones, así como pintura y señalética para garantizar la seguridad de las y los usuarios. Los trabajos son un ejemplo valioso de cómo la inversión en infraestructura puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, agregó la edil.

Aseguró que hoy Soledad se encuentra en la era del cambio y la era del apoyo dirigido a propiciar el bienestar de las y los habitantes del municipio, derivado también del respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Dulce Yessenia Rodríguez Reyes, habitante de la calle Palomas, agradeció a nombre de los beneficiarios y beneficiarias de este proyecto lo cual permitirá el tránsito seguro de peatones y automovilistas por la zona, “a nombre de todos los ciudadanos les damos las gracias”.

Durante el evento de inauguración se contó con la presencia del Oficial Mayor del Ayuntamiento, Alejandro Serrano Cortes; la Contralora Municipal, Mariana Sánchez Martínez; la directora de Infraestructura Municipal, Nataly del Carmen Alfaro Escalante, y beneficiarios y beneficiarias de esta importante obra de infraestructura.

