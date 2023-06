Leonor Noyola lamenta fallido Plan Emergente de Agua de Interapas

• Las protestas sociales continúan día a día, la crisis de desabasto se agrava, lo que significa nulos resultados y un gasto oculto por parte del organismo y el Ayuntamiento capitalino, dijo.

La falta de sensibilidad y un verdadero compromiso por atender la falta de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, por parte del Ayuntamiento de la capital y del organismo operador INTERAPAS, tiene a miles de familias al borde de una crisis por este vital líquido a pesar de que se anunció un Plan Emergente de Agua, mismo que al parecer no dio resultados pues las protestas sociales y reclamos persisten hasta ahora, reprochó la Alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes.

Lamentó que el edil capitalino, Enrique Galindo Ceballos, haya viajado a la Ciudad de México para pedir una declaratoria de emergencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por la falta de agua, cuando en sus manos estuvo la posibilidad de atender la situación desde hace mucho tiempo antes, mediante estrategias coordinadas e integrales con quienes integran la junta de gobierno de INTERAPAS. “A Soledad lo ha hecho de lado totalmente, no lo ha tomado en cuenta y aquí está la prueba. El habla exclusivamente de la capital y dónde queda Soledad y Cerro de San Pedro”, dijo.

Agregó que es inaudito que al día de hoy no se haya dado a conocer, a detalle, de que trata su Plan Emergente puesto en marcha, que ha dejado nula solución al desabastecimiento del líquido, pues las inconformidades por parte de la ciudadanía siguen hasta este día; “nosotros hacemos lo propio, estamos ayudando a nuestra población con programas como purificadoras gratuitas, distribución de agua en escuelas, mediante pipas, ¿pero entonces de que sirve ser parte de un organismo que debería resolver la ausencia de agua?”, recriminó la presidenta municipal.

Leonor Noyola sentenció que desde el inicio de la administración se ha insistido respecto a medidas que deberían de tomarse para evitar una emergencia por falta de agua, lamentablemente, las propuestas no fueron escuchadas y hoy capitalinos y habitantes de Soledad y Cerro de San Pedro, tendrán que hacer frente a una inminente crisis por el desabasto del vital líquido “ahorita ya se tiene una necesidad más fuerte, pero he estado en la mesa diciendo una y otra vez”.

Por ello, exigió a su homólogo, Galindo Ceballos, transparentar y justificar el recurso erogado en el denominado Plan Emergente de Agua, pues hasta la fecha el desglose de gasto exacto se desconoce por parte de ambas autoridades. “Pensó tarde y no ve que la necesidad del agua es vital, que bueno que a él y a su círculo no le falte, porque a la población le falta el agua, no la tiene en sus hogares y aun así tiene que pagar un recibo”, dijo.

Reiteró que no exista sensibilidad por parte del presidente de la junta de gobierno de INTERAPAS, quien, al momento, sigue indiferente y sin atender las peticiones del pueblo, ocultando los alcances, beneficios y acciones que incluyen su estrategia para poner fin al desabasto de agua.

