Leonor Noyola enciende luminarias tipo led en la colonia Rivas Guillen

Estas acciones favorecerán a ocho mil personas

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, continua iluminando el municipio y cumpliendo con los compromisos pactados con sus ciudadanos, por ello, este jueves por la noche realizó el encendido de las luminarias de la colonia Rivas Guillen 2do Plano.

Fueron más de siete calles las que a partir de este jueves cuentan con nueva iluminación lo cual favorecerá a cerca de ocho mil personas que habitan en la zona.

El Alumbrado de estas calles mejorará notablemente la seguridad de los habitantes de la colonia y contribuirá a fortalecer la seguridad de quienes día a día la transitan por la franja.

Durante su intervención, la jefa de gobierno destacó la labor de las áreas involucradas en el encendido de alumbrado público y reconoció que, sin la suma de esfuerzos entre las autoridades y la sociedad cualquier proyecto estaría condenado al fracaso.

“Estoy orgullosa del trabajo que han realizado las diferentes áreas del Ayuntamiento para optimizar no solo la imagen de estas calles, si no también, mejorar el nivel de vida de todos y cada uno de ustedes que han confiado en mi administración, no los defraudare y seguiremos adelante en emprender acciones que sean de beneficio para todos y cada uno de ustedes”, señaló.

La iluminación tipo led, permitirá mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad en la zona, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de las familias de este sector, además de que disminuirá el costo por pago de energía eléctrica, al ser lámparas tipo led.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, demuestra que Sigue Adelante.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...