Leonor Noyola arranca pavimentación de más de 30 calles de Hogares Populares Pavón

La pavimentación de las diferentes arterias viales forma parte de un programa piloto que se implementará a nivel estado.

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- A fin de continuar con la mejora de la infraestructura urbana en el municipio, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, dio arranque a las obras de pavimentación en la colonia Hogares Populares Pavón.

Acompañada del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, diputados federales, representantes de colonia e integrantes del gabinete municipal, así como representantes de dependencias estatales, la alcaldesa puso en marcha los trabajos de mejora que beneficiarán a los habitantes de más de 30 colonias del sector.

En los trabajos de reconstrucción de las vialidades de la colonia Hogares Populares Pavón se invertirán 20 millones de pesos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Algunas de las calles que serán intervenidas son: Paseo de la Aves (ambos carriles); Calle Gaviota; Calle Colibrí; Calle Pavo Real; Calle Flamingo; Calle Cóndor; Calle Grulla; Calle Petirrojo; Calle Golondrina; Calle Codorniz; Calle Perico; Calle Gorrión; Calle Ruiseñor; Calle Canario; Calle Cernícalo; Calle Ñandú; Calle Avestruz; Calle Cenzontle; Calle Ganso; Calle Lechuza; Calle Tucán; Calle Cacatúa; Calle Calandria; Calle Garza; Calle Faisán; Calle Quetzal; Calle Jilguero; Calle Pelícano; Calle de las Cigüeñas; 1era. Privada Pavo Real; 2da. Privada Pavo Real; Cerrada Cenzontle.

Al tomar la palabra la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, agradeció al Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona por el apoyo recibido, lo cual permite que el municipio Siga Adelante en el cumplimiento de los compromisos pactados con los habitantes del municipio; reconoció que, la obra de reconstrucción de las vialidades de Soledad de Graciano Sánchez, permitirá que los habitantes de Hogares Populares Pavón cuenten con vialidades dignas y seguras.

La alcaldesa señaló que, “Las ciudades crecen a un ritmo vertiginoso, todos nos movemos con más velocidad, lo cual hace necesario y urgente que tengamos vialidades dignas, seguras, modernas, libres de obstáculos y de peligros que puedan poner en riesgo no solo nuestra integridad y la de nuestra familia, si no también nuestro patrimonio, por ello hoy iniciamos con los trabajos para pavimentar más de 30 calles lo cual representa una inversión de 20 millones de pesos; sin duda, esto es posible, gracias al apoyo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien ha demostrado no solo ser un buen líder, sino también un gobernante sensible que busca resolver los problemas desde la raíz de todos los que habitamos este estado y este municipio”, manifestó.

Por su parte el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona manifestó que, las obras que arrancaron este lunes en Hogares Populares Pavón, forman parte de un programa piloto de lo que se pretende realizar en diferentes colonias a nivel estado.

“Estamos contentos de que esto le toco a Hogares Populares Pavón. Vamos a cambiar toda la colonia en nadamas tres meses, se va a pavimentar Paseo de los Aves, ambos carriles desde la entrada hasta acá, vamos a pavimentar más de 30 calles juntas”, señaló.

El jefe del ejecutivo estatal, informó que, la rehabilitación de la colonia incluye también la mejora del área verde que se encuentra en la zona, lo cual permitirá que Hogares Populares Pavón se convierta en un ejemplo de colonia.

Esta obra, es una muestra del compromiso de la Alcaldesa de Soledad de Graciano Sànchez, Leonor Noyola Cervantes con sus gobernados, a fin de que en la localidad Sigamos Adelante rumbo al desarrollo y modernidad.

