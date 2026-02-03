LENTES A BAJO COSTO A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD: DEL 3 AL 6 DE FEBRERO

– El organismo de ayuda social de todas las edades pueden acceder a exámenes de la vista y lentes hasta con 50% de ahorro, sin cita y con atención especializada.

Con el propósito de cuidar la salud visual y fortalecer la economía de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lleva a cabo, esta semana, la Campaña de Lentes a Bajo Costo, vigente del 3 al 6 de febrero, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, con atención directa, sin necesidad de cita previa y con personal especializado que realiza el examen de la vista y orienta a cada beneficiario y beneficiaria.

Esta acción se impulsa siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de una política social cercana y sensible a las necesidades de la población, procurando que los servicios públicos fundamentales estén siempre al alcance de la ciudadanía.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reina informó que los costos durante la campaña son significativamente menores en comparación con establecimientos comerciales, lo que permite que algunos beneficiarios logren ahorros de hasta el 50 por ciento; explicó que las personas acuden a las instalaciones del DIF para realizarse el examen y posteriormente reciben indicaciones claras sobre la fecha de entrega de sus lentes, garantizando así un servicio accesible y confiable.

“La respuesta ha sido muy positiva; han acudido niñas, niños, adultos mayores y familias completas que hoy pueden atender su salud visual sin afectar su bolsillo, en el DIF trabajamos con cercanía, escuchando y atendiendo a quienes más lo necesitan, porque esa es la encomienda que tenemos con la gente de Soledad”, expresó. La dirección del DIF Municipal es en la calle Huerta del Nogal, en el fraccionamiento San Gerardo, a unas cuadras de la Presidencia municipal.

Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cercano a los sectores más vulnerables, atender de manera directa las necesidades cotidianas y seguir construyendo bienestar desde lo más básico, con programas que escuchan y responden a la ciudadanía, en beneficio de las familias soledenses.