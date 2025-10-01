“LA GENTE YA NO PUEDE ESPERAR”: JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA SOLUCIÓN A DRENAJE COLAPSADO EN VILLAS DE FORESTA

– Un día después de su Primer Informe de Resultados, el edil inicia un segundo año con acciones de beneficio para las familias afectadas por brotes de aguas negras.

– Con recursos propios, el Ayuntamiento atiende obras ignoradas por el organismo INTERAPAS.

Un día posterior a la presentación de resultados de su primer año de gobierno, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio el banderazo de arranque a los trabajos de sustitución de líneas de drenaje sanitario en el fraccionamiento Villas de Foresta, refrendando con hechos el compromiso de mantener un gobierno cercano y sin límites, llevando soluciones a las demandas ciudadanas más sensibles, al tiempo de fortalecer los servicios públicos básicos.

La obra contempla una inversión de más de dos millones de pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal, y beneficiará de manera directa e indirecta a más de cuatro mil 200 personas; los trabajos incluyen la reposición de más de mil 670 metros lineales de tuberías, construcción de pozos de visita, demolición de pavimentos dañados, excavaciones, rellenos y reposición de concreto hidráulico.

Durante el evento, el Alcalde destacó que esta obra es prioritaria, pues las familias enfrentan problemas derivados de drenajes colapsados y redes antiguas, permitidos por el organismo INTERAPAS, que mantiene un discurso de cero recursos públicos para atender problemáticas en Soledad, por lo cual su administración ha buscado alternativas para no dejar en el abandono a las colonias: “Ayer compartimos con todas y todos un informe de resultados lleno de logros, y hoy seguimos trabajando sin descanso, en Soledad vamos bien y estoy seguro que nos va a ir todavía mejor porque vienen más obras y más beneficios para cada colonia”, afirmó.

El edil soledense recordó que en el fraccionamiento Villas del Potosí, el Ayuntamiento lleva a cabo otra obra similar, donde se reemplazó tubería de 24 pulgadas en el sistema de drenaje sanitario, eliminando inundaciones de aguas negras, incluso, adelantó que el proyecto se ampliará aún más en este sector del municipio.

Las y los habitantes reconocieron la respuesta del gobierno municipal a una petición que llevaban años solicitando, como Patricia Bernal, vecina beneficiaria, quien expresó: “Gracias al licenciado Navarro porque escuchó nuestras peticiones desde hace un año y hoy vemos que sí se cumple, nos volteó a ver, a pesar de que son demasiadas colonias, y le agradecemos infinitamente que esta obra tan necesaria hoy sea una realidad”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma la visión de construir un municipio con servicios dignos, donde la atención directa y el trabajo en equipo con las familias son el motor de la transformación; el Gobierno Municipal reitera que Soledad no tiene límites, porque sigue avanzando con paso firme para mejorar la calidad de vida de su gente.