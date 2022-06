La dirección de Comercio del ayuntamiento de Soledad reporta saldo blanco en materia de clausuras este fin de semana

• Existe buena respuesta por parte de los comerciantes establecidos en la localidad quienes han respondido de forma oportuna al llamado de la autoridad

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- Los comercios ubicados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez han acatado a cabalidad los lineamientos establecidos por la Dirección de Comercio de Ayuntamiento, razón por la cual esta fin de semana no se registraron clausuras a negocios ubicados en la demarcación, así lo señaló el director de esta área, Javier Rodríguez Contreras.

De acuerdo al funcionario, cada fin de semana se realizan operativos por las diferentes zonas del municipio, a fin de verificar que los establecimientos cumplan con la normatividad establecida por la autoridad municipal.

“Este fin de semana no se realizaron clausuras, cada semana realizamos el operativo, son excepciones cuando no salimos, pero regularmente si salimos a verificar que todos cumplan, ahorita no se ha presentado ninguna clausura, esperemos que así sigamos, porque esto quiere decir que los comercio van bien”, señaló,

El Director de Comercio invitó al sector comercial del municipio a que mantengan el respeto a los requisitos que establece la ley a fin de que se mantenga el saldo blanco durante los próximos meses y semanas en materia de clausuras.

