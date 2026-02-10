LA CASITA DE BAD BUNNY, HOMENAJE A JUAN GABRIEL, DJ Y MÁS, ¡TE ESPERAN ESTE DOMINGO EN EL CARNAVAL SOLEDAD 2026!

– Carros alegóricos, música en vivo y espectáculos interactivos convertirán la Plaza principal en el punto de encuentro de familias y jóvenes este domingo 15 de febrero.

Con música, color y carros alegóricos recorriendo las calles, el desfile del Carnaval 2026 “Soledad suena, y suena fuerte” encenderá este domingo 15 de febrero la alegría en Soledad de Graciano Sánchez, marcando el inicio de una gran celebración donde el Jardín Hidalgo se consolidará como el principal punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes, con espectáculos, interacción y ambientes pensados para convivir de cerca.

El recorrido iniciará en Plaza Citadina y, de manera simultánea, activará la Plaza principal de Soledad, que se transformará en un gran escenario con múltiples atractivos artísticos, música en vivo y espacios interactivos para la participación de las y los asistentes; esta celebración responde a la línea de acción del Ayuntamiento de Soledad de acercar actividades culturales y recreativas a la población, bajo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, fortaleciendo la convivencia social y el disfrute familiar.

El desfile estará conformado por 10 carros alegóricos temáticos con música en vivo y montajes escénicos, entre ellos: La Klave Norteña con banda en vivo; un homenaje a Juan Gabriel a cargo de Alex Romero; el musical “Mentiras”; “La Casita” de Bad Bunny; Son Barranquillero con ambiente tropical y la participación de DJ Emy Martí. Cuatro de estos carros permanecerán instalados alrededor del Jardín Hidalgo para continuar ambientando la celebración y fomentar espacios de encuentro, fotografía y alegría.

De manera paralela, este espacio se adentrará el espectáculo de fuego de Zerendipia Espectáculos, empresa número uno en entretenimiento circense en México, además de malabaristas, zanqueros y botargas musicales.

El escenario principal se encenderá con la batucada emblemática del Carnaval, la presentación del grupo La Descendencia con música tropical, cumbia y regional mexicano, así como un karaoke gigante con premios, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de generar espacios de convivencia y resaltar sus tradiciones con eventos incluyentes y accesibles.