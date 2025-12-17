LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD LLEGA HASTA LAS COMUNIDADES SOLEDENSES A TRAVÉS DE POSADAS DEL DIF MUNICIPAL

* La Presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna, recorre comunidades alejadas de la Cabecera Municipal para llevar alegría, fortalecer la convivencia comunitaria y preservar las tradiciones navideñas entre niñas, niños y madres de familia.

Como parte de la política social impulsada por el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y bajo una línea de trabajo cercana a las familias, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realiza un recorrido de posadas navideñas en diversas comunidades del municipio, con el objetivo de fomentar la convivencia comunitaria, la unión familiar y el fortalecimiento del tejido social.

La presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, informó que desde la semana pasada se visitaron comunidades como Ventura, Cándido Navarro, Palma de la Cruz, Huizache, Purísima, Tinaja y Estación Techa, llevando alegría a niñas y niños de estas localidades; agregó que el recorrido continuará esta semana en Fracción Rivera, El Zapote, Cartolandia y colonias ubicadas rumbo al Cerro de San Pedro, atendiendo la instrucción de acercar un gobierno que escucha a quienes más lo necesitan.

“Desde la semana pasada estamos llevando estas posadas a todas las comunidades que pertenecen a Soledad, ya visitamos gran parte de ellas llevando mucha alegría a todos los niños”, expresó, al destacar que se trata de zonas alejadas de la Cabecera Municipal, donde muchos menores no tienen acceso a festejos navideños, por lo que resulta prioritario llevarles momentos de alegría y mantener vivas las tradiciones; durante las posadas se entregan juguetes y dulces, se realiza el tradicional momento de la piñata y se ofrece un convivio, mientras que a las madres de familia se les otorga un cobertor para apoyarles durante la temporada invernal.

Finalmente, Cardona Reyna subrayó que estas acciones generan espacios de encuentro entre vecinas y vecinos, fortalecen el sentido de comunidad y dan muestra de un gobierno que escucha y atiende a los sectores más vulnerables; añadió que el DIF de Soledad continuará trabajando durante todo el mes, con excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, cuando las instalaciones permanecerán cerradas.