JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL IMPULSA REGISTRO DE JÓVENES EN EL SERVICIO MILITAR NACIONAL

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez promueve la incorporación de jóvenes al Servicio Militar Nacional, ofreciendo facilidades para el registro y la liberación de cartillas, en coordinación con la comunidad.

La Junta de Reclutamiento Municipal de Soledad de Graciano Sánchez informó de fechas adicionales para el encuartelamiento de cartillas en el Servicio Militar Nacional (SMN), durante el mes de febrero, con el objetivo de facilitar la liberación de documentos pendientes y garantizar que cada joven cumpla con sus obligaciones de manera ordenada y segura.

El Ayuntamiento anunció que mantiene abiertas sus puertas para el registro de jóvenes que deseen cumplir con su servicio militar, incluyendo a remisos y a quienes buscan la liberación de sus cartillas; desde el 12 de enero se inició la convocatoria para 2007 y remisos de este año, y hasta el momento se han realizado más de 200 trámites, mostrando un avance importante en la meta de atención a la juventud soledense, refrendando el compromiso del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez Juan Manuel Navarro Muñiz, por acercar los servicios a los jóvenes y atender de manera cercana las necesidades de la población.

El alistamiento para la liberación de la cartilla serán los siguientes sábados y domingos de febrero, es decir, los días 14, 15, 21 y 22, mientras que el plazo general para realizar los trámites se extiende del 2 de enero al 15 de octubre de 2026, en días hábiles; para completar el registro, los interesados deberán presentar su cartilla de identidad del SMN (en caso de contar con ella), acta de nacimiento, identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio,

Para mayor información, los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Junta de Reclutamiento Municipal en Matamoros No. 111 Cabecera Municipal o comunicarse directamente a los teléfonos 444-151-0877 y 444-151-08-78 extensión 107, donde el personal mantiene atención cercana y apoyo en todo momento.