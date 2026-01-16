JUAN MANUEL NAVARRO TRANSFORMA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS CON PARQUE URBANO

– La obra entregada por el Alcalde soledense incluye áreas recreativas y deportivas, así como andadores rehabilitados con redes hidráulicas, iluminación y pavimentación, que mejoran la seguridad, el entorno urbano y la calidad de vida de miles de familias de Soledad de Graciano Sánchez.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, regresó este día a la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección para cumplir un compromiso con sus familias: la entrega de la obra de Construcción de un Parque Urbano “Plaza Huastecos” y la Rehabilitación de los andadores que lo rodean, espacio que hoy luce renovado, funcional y pensado para la convivencia comunitaria; con una inversión superior a los 4.3 millones de pesos, estas obras impactarán positivamente a más de 15 mil habitantes, reafirmando con ello la línea de gobierno cercana que escucha, recorre las colonias y responde con hechos.

La obra desarrollada en una superficie de mil 735 metros cuadrados, forma parte de la meta municipal de construir 150 parques urbanos y beneficia de manera directa a 3 mil 970 personas y de forma indirecta a más de 9 mil vecinos; el proyecto contempla la construcción de una cancha multifuncional, áreas de juegos infantiles, zonas de descanso, iluminación LED y cerco perimetral, además de la rehabilitación de los andadores, que incluyó la sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, descargas y tomas domiciliarias, trabajos de terracerías y pavimentación con concreto estampado, que en conjunto incrementan la seguridad y funcionalidad de estos espacios diseñados para la actividad física, recreativa y la cohesión social.

Al entregar el parque urbano, el Alcalde destacó el significado social de esta transformación: “El antes y el después de este espacio dicen mucho de Soledad; hoy caminamos las colonias, sabemos dónde duele y actuamos, aquí teníamos una deuda y hoy la estamos saldando con un lugar digno para las familias, para que convivan, hagan deporte y se apropien de sus espacios”, subrayando que el recurso público se aplica con responsabilidad y siempre en beneficio de la gente.

A nombre de las y los vecinos, el señor José Luis Álvarez Miranda reconoció el impacto de la obra: “Hoy no solo recibimos cemento y estructuras, recibimos seguridad, salud y un punto de encuentro para nuestra colonia; este espacio vuelve a ser el corazón de Hogares Ferrocarrileros y demuestra que cuando el gobierno escucha, las colonias cambian”, afirmó.

Con esta entrega, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, avanza en la transformación de los entornos urbanos con espacios diseñados para mejorar la calidad de vida de la población, mantenerse cerca de las familias y fortalecer la convivencia social, especialmente entre niñas, niños, jóvenes y sectores vulnerables del municipio.