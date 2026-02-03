JUAN MANUEL NAVARRO RESCATA LA COLONIA GENARO VÁZQUEZ CON CALLES PAVIMENTADAS Y ARRANQUE DE OBRA

– Una inversión superior a 19 millones de pesos transforma la calidad de vida de más de 4 mil 200 habitantes, con vialidades seguras, servicios renovados y alumbrado público, muestra de un gobierno cercano que cumple y escucha.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró y entregó oficialmente, este martes, la pavimentación con concreto hidráulico y alumbrado público de las calles Revolución, Libertad, Desarrollo, Educación y Unión, en la colonia Genaro Vázquez, una obra histórica que marca un antes y un después para más de 4 mil 200 beneficiarios, con una inversión superior a los 19 millones de pesos, con lo que se logra transformar por completo la vida diaria de las familias que por años esperaron calles dignas, seguras y funcionales.

El edil soledense, regresó a esta colonia para cumplirle a su gente, con la intervención de más de 9 mil 400 metros cuadrados, donde se renovaron redes de agua potable y drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, banquetas, guarniciones, señalamiento, pintura y alumbrado público, generando entornos más seguros, mejor movilidad y una nueva imagen urbana que hoy brinda tranquilidad a niñas, niños, adultos mayores y a las familias que habitan este sector.

En un mensaje cargado de emoción y cercanía, el Alcalde anunció que este mismo día arrancan más pavimentaciones en la colonia Genaro Vázquez, refrendando que el Gobierno Municipal escucha y atiende a la gente. “No hay un compromiso en Soledad que no se cumpla; hoy entregamos estas calles y hoy mismo iniciamos la segunda etapa, porque este es un gobierno que trabaja, que transforma y que cambia vidas; este año vamos a terminar toda la colonia”, expresó ante vecinas y vecinos que reaccionaron con emoción.

A nombre de las y los beneficiarios, el señor Arnulfo Zermeño destacó el impacto social de la obra y el cambio que ya se vive en la colonia: “Estamos felices de ver estas calles concluidas, hoy nuestra calidad de vida es distinta y confiamos en que pronto se complete toda la pavimentación; agradecemos al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y a su equipo por cumplirle a la Genaro Vázquez”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su visión de un gobierno que escucha, atiende y transforma colonias completas, fortaleciendo la calidad de vida y el bienestar de quienes hacen de Soledad su hogar.