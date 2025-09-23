JUAN MANUEL NAVARRO RECONOCE A RICARDO GALLARDO POR LOGRAR PROGRESO PARA TODOS LOS POTOSINOS

– El edil asistió al Cuarto Informe de Resultados del Gobernador, donde avaló el plan de gobierno y trabajo que ha transformado a San Luis Potosí.

– Destacó todas las acciones en infraestructura urbana, hidráulica, de seguridad y justicia social en Soledad.

Juan Manuel Navarro Muñiz reconoció el trabajo fuerte y continuo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, tras la presentación de su Cuarto Informe de Resultados, al resaltar que los logros expuestos son reflejo del profundo cambio que vive San Luis Potosí, en particular, Soledad de Graciano Sánchez, gracias a una coordinación permanente entre el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento.

Dijo que la aprobación ciudadana que tiene actualmente el Mandatario, donde 7 de cada 10 potosinos avalan su administración estatal, es reflejo de un plan de trabajo cercano, permanente, resolutivo y de puertas abiertas en las cuatro regiones del Estado, donde el bienestar ha alcanzado máximos niveles y el desarrollo social y económico es una realidad para todas y todos. Destacó que nunca antes se habían visto inversiones de tal magnitud en infraestructura, salud, educación y espacios públicos, lo que confirma que el Gobernador, ha hecho historia.

El Alcalde subrayó que las decenas de calles y avenidas rehabilitadas este año en colonias como Rancho Blanco, Rivas Guillén, Praderas del Maurel, Fracción Rivera y otras, son muestra del trabajo conjunto y sin registro en la función pública entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado; además, resaltó la construcción del colector pluvial en Quintas de la Hacienda, la entrega del hospital y refugio de mascotas “Huellitas” con una inversión de 26.7 millones de pesos, y la transformación de espacios de convivencia como el segundo Parque Lineal más grande del país en Hogares Populares, así como el Parque Urbano en Villas del Sol con purificadora gratuita.

“No se trata de discursos, sino de hechos que ya disfrutan las familias; esta coordinación es la que nos permite transformar Soledad todos los días”, afirmó en la majestuosa Arena Potosí, sede del acto de rendición de cuentas de Gallardo Cardona.

En materia educativa, señaló que la rehabilitación de la primaria “Niños Héroes” en cabecera municipal, la Secundaria Técnica #36 en la colonia Pavón, así como la construcción de la secundaria en la comunidad Valle de la Palma y la ampliación de la preparatoria Tomás Miranda Leura, son claros ejemplos de cómo el Ayuntamiento y el Gobierno Estatal avanzan de la mano en fortalecer el futuro de niñas, niños y jóvenes.

“Como Alcalde de Soledad, puedo dar testimonio de cómo este gobierno cercano ha puesto a la gente en el centro de sus decisiones, el Gobernador Gallardo no confronta, construye y no se detiene en la resistencia de unos cuantos, sino que impulsa un cambio histórico que distribuye la prosperidad en todas las regiones del estado”, expresó.

Finalmente, Navarro Muñiz destacó los proyectos en proceso, como el puente superior vehicular más grande del estado en bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí, la prolongación del Río Santiago en Palma de la Cruz y el nuevo parque lineal de casi un kilómetro en Circuito Potosí-Cactus. “En Soledad nos sentimos orgullosos de ser parte de este movimiento que no tiene límites, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Gobernador para que los logros sigan llegando a cada colonia, a cada comunidad y a cada hogar”, concluyó.