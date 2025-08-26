JUAN MANUEL NAVARRO REAFIRMA RESPALDO Y CERCANÍA A POBLACIÓN ADULTA MAYOR

– El edil subrayó que la entrega de apoyos económicos representa un acto de justicia social y de reconocimiento a quienes han construido la historia del municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este martes la sexta entrega bimestral de apoyos económicos a las y los adultos mayores, en un evento realizado en el Auditorio municipal, reafirmando el compromiso de su Gobierno de estar cerca de quienes más lo necesitan, y de seguir construyendo un nuevo Soledad para los más desfavorecidos.

“Este apoyo es parte del nuevo municipio que estamos construyendo, con apoyos sociales directos y que cambian la vida de nuestra gente, fortalecidos cada vez más e innovando para que su impacto sea cada vez más en sus familias», dijo ante cientos de beneficiarios. En Soledad, trabajamos para que nuestros adultos mayores vivan con dignidad y con la certeza de que su Gobierno los escucha y los atiende, expresó el Alcalde.

Cabe recordar, que desde el inicio del actual Gobierno Municipal, el monto de los apoyos fue incrementado a tres mil pesos bimestrales, lo que representa un respaldo financiero sin precedentes que permite a miles de personas mayores cubrir necesidades básicas y acceder a bienes y servicios esenciales; este esfuerzo es muestra de la visión social de la administración, que coloca el bienestar y la tranquilidad de los sectores vulnerables en el centro de su agenda.

Finalmente, Navarro Muñiz destacó que la entrega de estos recursos representa un acto de justicia social y de reconocimiento a quienes han construido la historia del municipio, deseando que el beneficio otorgado rinda frutos en los hogares de las y los soledenses que lo reciben.