JUAN MANUEL NAVARRO PROMUEVE LA REHABILITACIÓN URBANA A TRAVÉS DE PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

– Este miércoles, dio arranque al programa social en la colonia San Antonio, que brinda empleo bien remunerado a jóvenes y adultos, a través de acciones de rehabilitación de viviendas y servicios en la colonia.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio el banderazo de arranque a la segunda edición del programa “Empleo Temporal” en la colonia Unidad Habitacional San Antonio, con el inicio de trabajos de rehabilitación, alumbrado y pintura en más de 20 condominios de la zona, significando una inversión de casi 700 mil pesos y un beneficio directo e indirecto a más de 12 mil habitantes, pero sobre todo, un fuente de ingresos económicos para casi 30 personas de todas las edades que conforman las cuadrillas que se encargaran de renovar la imagen urbana de las viviendas.

Acompañado de autoridades municipales, legislativas, académicas y comunidad vecinal, el Alcalde encabezó la entrega simbólica de kits de trabajo y constató el inicio de las labores de mejora de imagen urbana. Habitantes de la propia colonia iniciaron con rodillo y pintura en mano las acciones de resane y recomposición de condominios verticales, que abarcan más de 15 mil 500 metros cuadrados; el proyecto contempla la conformación de cinco cuadrillas vecinales, lo que fortalecerá el ingreso de las familias y reafirma la cercanía del gobierno municipal al llevar oportunidades laborales directamente a su colonia.

“Generamos empleo, generamos ingresos y fortalecemos la cercanía, porque aquí mismo, saliendo de sus departamentos pueden trabajar sin gastar en traslados; no nos vamos a ir hasta que mejoremos los condominios, andadores y escaleras, y la colonia San Antonio quede de primera”, expresó Navarro Muñiz, al reiterar que esta estrategia retoma acciones exitosas y mantiene una línea de trabajo cercana, sensible y enfocada en escuchar y atender a la población.

Destacó los resultados que el programa logró en la colonia Hogares Ferrocarrileros, donde se llevó a cabo la primera edición, permitiendo que ahora las viviendas luzcan mejor, atractivas, agradables y fomenten el sentido de identidad de las y los soledenses.

A nombre de las y los beneficiarios, Ricardo Pintor, integrante del programa de Empleo Temporal, agradeció la oportunidad: “Gracias a nuestro Presidente Juan Manuel Navarro por darnos este trabajo a los mismos habitantes de la colonia, para embellecer nuestra zona y brillar como sociedad; quién más lo hace por nosotros, nadie, muchas gracias”.

Con este arranque, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso institucional de rescatar espacios públicos, atender las necesidades más primordiales de las familias y mantenerse cerca de la gente, escuchando y respondiendo con acciones concretas.