JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ SUPERVISA AVANCES DE LA NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN AVENIDA SAN PEDRO

* El nuevo edificio, próximo a entregarse incluye áreas de estacionamiento, rampas, elevadores y accesos que facilitarán la movilidad de las y los usuarios.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, realizó un recorrido de supervisión por la obra de la nueva Unidad Administrativa Municipal que se edifica sobre la Avenida San Pedro, proyecto que transformará la atención ciudadana al concentrar en un mismo espacio las principales direcciones del Ayuntamiento que mantienen contacto directo con las y los usuarios.

El Alcalde destacó que el moderno recinto avanza conforme a lo programado, con un desarrollo muy significativo en su segundo nivel y acabados que ya permiten visualizar la próxima entrega. “Estamos ya con trabajos de cancelería, pintura y muros de tablaroca, además de equipamiento en áreas como elevadores, estacionamientos y jardinería, esto nos tiene muy contentos porque pronto las familias soledenses podrán disponer de un espacio digno, accesible y ordenado para realizar sus trámites”, afirmó.

Entre los beneficios de esta obra sobresale la creación de una bahía vehicular sobre la Avenida San Pedro para agilizar el ascenso y descenso de personas, nuevos espacios de estacionamiento, rampas y dos elevadores públicos para facilitar el acceso a quienes acudan tanto en vehículo como en transporte público, la planta baja contará con atención directa en áreas como Catastro, Desarrollo Urbano y Finanzas, lo que permitirá a la ciudadanía realizar trámites y pagos sin necesidad de ingresar al edificio principal.

Navarro Muñiz subrayó que este nuevo edificio será un punto central de servicio para la población, al concentrar la mayor parte de las direcciones municipales en instalaciones modernas, prácticas y de gran beneficio para todo el municipio. “Soledad de Graciano Sánchez merece infraestructura de primer nivel y este espacio es un claro reflejo de que nuestro gobierno trabaja con cercanía y visión de futuro para facilitar la vida de las familias”.