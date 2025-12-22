JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ RECONOCE A LA GUARDIA CIVIL MUNICIPAL EN EL DÍA DEL POLICÍA

– El Alcalde de Soledad destacó la consolidación de la Guardia Civil Municipal y los resultados en paz y orden que hoy brindan mayor tranquilidad a las familias soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, reconoció a las y los integrantes de la Guardia Civil Municipal en el marco del Día del Policía, hoy 22 de diciembre, destacando que durante este año se consolidó un nuevo modelo de seguridad con la creación de la corporación, respaldado por resultados en paz, orden y cercanía con la población, mismos que ya son valorados por instituciones externas y por la propia ciudadanía.

El Alcalde subrayó que estos avances obedecen a una estrategia clara, impulsada desde el inicio de su administración, basada en la capacitación constante, el fortalecimiento operativo y la dignificación del trabajo policial, lo que ha permitido que las familias de Soledad perciban mayor tranquilidad en sus colonias, comunidades y espacios públicos, con una Guardia Civil más cercana, preventiva y comprometida con los sectores vulnerables.

“Ser parte de la Guardia Civil Municipal de Soledad es motivo de orgullo; su trabajo diario es la base para que hoy nuestras familias vivan con mayor tranquilidad, esta corporación nació para estar cerca de la gente, escucharla y protegerla, y los resultados en paz y orden confirman que vamos por el camino correcto”, expresó el edil.

Navarro Muñiz resaltó que el desempeño de la Guardia Civil Municipal ha colocado a Soledad como un referente en materia de seguridad, al obtener reconocimientos en mesas de coordinación interinstitucional, donde se han destacado las cifras favorables y la capacidad de respuesta de las y los elementos, reflejo del esfuerzo diario de mujeres y hombres que sirven con vocación y orgullo a su municipio.

Finalmente, el Alcalde reiteró que su gobierno seguirá escuchando y atendiendo tanto a la ciudadanía como a quienes integran la corporación, al asegurar que se mantendrán las acciones de fortalecimiento institucional, incentivos y mejoras laborales, con el objetivo de que la Guardia Civil Municipal continúe siendo un pilar de confianza, cercanía y bienestar para todas las familias soledenses.