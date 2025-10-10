JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN

* El nuevo Parque urbano que se ubicará en la Privada Loreto fortalecerá la convivencia familiar, la seguridad y el bienestar de más de tres mil habitantes.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, encabezó el arranque de la construcción del Parque Urbano en la Privada Loreto del Fraccionamiento La Virgen, una obra que fortalecerá la convivencia familiar y el bienestar de más de 3 mil habitantes de la zona, con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal, este espacio representa un compromiso cumplido con las familias soledenses.

El proyecto contempla una superficie de mil 50 metros cuadrados e incluye la instalación de una cancha multifuncional, zona de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, trota pista, andadores peatonales, áreas de descanso, servicios sanitarios y rehabilitación de construcciones existentes, todo iluminado con tecnología LED para mayor seguridad. “En Soledad seguimos recuperando espacios públicos para la gente; queremos que las familias vivan seguras, sanas y unidas, este parque es una muestra más de que estamos cumpliendo y avanzando juntos”, destacó el Alcalde Juan Manuel Navarro.

Durante el evento, vecinas y vecinos expresaron su agradecimiento por la respuesta del Gobierno Municipal a una solicitud de muchos años, la señora Estela, habitante de la Privada Loreto, afirmó: “Alcalde, sea usted bienvenido a su casa; nos sentimos afortunados de ser la privada que alberga esta obra que pedíamos desde hace mucho, creemos firmemente en su trabajo y le reiteramos nuestro apoyo”.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de escuchar, atender y estar cerca de las familias., impulsando obras que transforman los entornos y mejoran la calidad de vida de la población.