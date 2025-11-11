JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA COLONIA 21 DE MARZO

– La obra arrancará en las próximas semanas, transformando por completo la zona en beneficio de miles de personas, a través de un área para la recreación y la práctica del deporte integral.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció la pronta construcción de un Parque Urbano en la colonia 21 de Marzo, una zona que por años ha requerido un espacio para el fortalecimiento de la juventud en actividades sanas y recreativas, que además representa el reforzamiento del tejido social, la seguridad pública, la transformación urbana y el incremento de la plusvalía de familias.

Al realizar la entrega de una obra de pavimentación en tiempo récord en esta colonia, el Alcalde señaló que en un plazo máximo de tres semanas iniciarán los trabajos de construcción del nuevo espacio deportivo, destacando que esta acción será posible gracias al respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y a la coordinación permanente entre ambos niveles de gobierno. “Anunciarles también que en unas tres semanas venimos a arrancar la obra de Parque Urbano aquí en la colonia, hoy podemos hacer posible la transformación que prometimos en campaña y organizar todas las calles de Soledad”, expresó Navarro Muñiz ante vecinas y vecinos del sector.

El edil recordó que por años la colonia 21 de Marzo fue un punto de división entre municipios, lo que impedía el desarrollo de obras y servicios, sin embargo, enfatizó que gracias al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, hoy se eliminan esas barreras para dar resultados concretos a la ciudadanía. “Antes se pasaban el tema entre San Luis y Soledad, pero hoy que hay Gobernador le entramos juntos, esa es la gran ventaja de contar con un Gobernador como Ricardo Gallardo, que ve por todo el estado sin distinciones”, afirmó.

Con este anuncio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la población y de seguir transformando cada colonia con espacios que promueven la convivencia, el deporte y el bienestar; la administración del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz avanza con paso firme para que las familias de Soledad vivan mejor, con más obras, servicios y oportunidades para todas y todos.