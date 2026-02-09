23.4 C
SOLEDAD

JUAN MANUEL NAVARRO LLAMA A SU FUNCIONARIADO A ESTABLECER CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS SOLEDENSES

lunes, febrero 9, 2026

– El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez llamó a fortalecer el trabajo en equipo, agilizar trámites y mantener una atención cercana, transparente y de calidad para las familias soledenses, de cara al inicio de 2026.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó una reunión de trabajo con el gabinete legal y ampliado en el Auditorio Municipal, donde trazó líneas claras del Ayuntamiento para fortalecer la atención directa a la ciudadanía y conducirse con responsabilidad en cada una de sus áreas. En el encuentro, realizado de cara al inicio de 2026 y al primer trimestre del año, llamó a mantener una política de cercanía permanente con las familias, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables, con énfasis en la respuesta oportuna ante cualquier situación que demande la población.

Durante su mensaje, el Alcalde instruyó a reforzar el desempeño de las dependencias con trámites ágiles, transparentes y sencillos, que eviten procesos engorrosos y prácticas burocráticas; subrayó la importancia del buen trato a la población, especialmente en las áreas con contacto directo, para garantizar atención de calidad, respeto y acompañamiento en cada gestión. Asimismo, pidió comunicar con claridad a la población qué hace cada área y cómo puede apoyar a la gente, con el objetivo de que el gobierno este siempre cerca, comprensivo y que escucha para atender mejor.

Juan Manuel Navarro Muñiz también exhortó a generar equipos de trabajo interinstitucionales que impulsen la creatividad, la innovación y el diseño de actividades integrales que respondan a las necesidades reales de la población.

“Nos debemos a la gente, y ese compromiso exige esforzarnos todos los días para atender bien, con respeto y honestidad; hay avances que la ciudadanía reconoce, y felicito ese trabajo, pero siempre podemos hacerlo mejor, innovar, hacer equipo entre áreas y ofrecer soluciones y actividades integrales que estén a la altura de lo que Soledad merece”, expresó Navarro Muñiz ante su gabinete.

Finalmente, subrayó que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se ha caracterizado por una política de cercanía permanente y mejora continua, para atender en todo momento las necesidades de las familias; con este llamado institucional, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar, atender y fortalecer la confianza ciudadana con acciones claras y transparentes.

