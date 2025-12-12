JUAN MANUEL NAVARRO INICIARÁ RECORRIDO NAVIDEÑO EN TODO EL MUNICIPIO DE SOLEDAD

– Las tradicionales Posadas Navideñas se realizarán en distintos puntos del municipio con cinco y seis eventos diarios y un cierre magno el 19 de diciembre en la Plaza Principal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció el comienzo del recorrido de Posadas Navideñas, a partir de este sábado 13 de diciembre, en diversas colonias y comunidades, comenzando en Praderas del Maurel, San Antonio, Villas de San Francisco, Rivas Guillén Norte y Fidel Velázquez; para el domingo 14, las celebraciones continuarán en Hogares Ferrocarrileros, Rivas Guillén Sur, Hogares Obreros y San Luis Uno, con la entrega de cobertores como parte del Programa Invernal, juguetes para niñas y niños, payasos, dulces y una convivencia sin igual, creando un ambiente de alegría que la temporada transmite.

El Alcalde informó que estas actividades se desarrollarán con alrededor de cinco eventos diarios durante la tarde–noche, atendiendo directamente a las familias y fortaleciendo la presencia cercana que caracteriza a la Administración Municipal; en los días posteriores, las posadas llegarán también a La Virgen, San Isidro, La Lomita, San Francisco, Hogares Populares Pavón y San Felipe; así como a La Misión, Los Fresnos, El Morro, Pavón; Villa Alborada, San Francisco de Asís, Primero de Mayo, Quintas de la Hacienda, Cactus, La Sierra; además de Constancia, San José, Santo Tomás, San Francisco; y finalmente Enrique Estrada, Rancho Nuevo, El Zapote y la zona de Cabecera–Presidencia.

“Queremos que todas y todos sientan que su Gobierno está presente, cercano y dispuesto a vivir con ustedes esta temporada; nuestra prioridad es convivir con las familias y llevar un mensaje de unión, felicidad y dicha en todos los hogares de Soledad de Graciano Sánchez”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil destacó que este recorrido culminará con un evento magno el viernes 19 de diciembre en la Plaza Principal de Soledad, donde se espera reunir a cientos de familias para celebrar una de las tradiciones más queridas del municipio, esta gran convivencia reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de escuchar, atender y compartir momentos que fortalecen el tejido social.