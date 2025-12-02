JUAN MANUEL NAVARRO INICIA RENOVACIÓN TOTAL DE LA CABECERA DE SOLEDAD CON NUEVA PAVIMENTACIÓN

– El Ayuntamiento inició trabajos de infraestructura en la calle Carlos Díez Gutiérrez que incluyen reemplazo de redes hidráulicas, banquetas y guarniciones, que reafirman la cercanía con la ciudadanía y la respuesta a sus necesidades históricas.

Con una inversión de 2.4 millones de pesos, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el arranque de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carlos Díez Gutiérrez, una obra esperada por décadas en la Cabecera Municipal, en la cual se intervendrán mil 250 metros cuadrados de superficie en beneficio directo e indirecto de casi tres mil habitantes, fortaleciendo la movilidad y elevando la calidad de vida de las familias de esta zona tan cercana al centro del municipio.

El Alcalde destacó que esta obra forma parte del compromiso permanente de transformar las vialidades de la Cabecera, atendiendo cada solicitud vecinal con cercanía y resultados. “Hoy iniciamos una obra que la gente pidió durante años, vamos a renovar esta calle, la vamos a iluminar y seguiremos con todas las vialidades de la cabecera para cumplir con la transformación que nuestra población merece”, y reiteró que el Gobierno Municipal escucha y atiende, de la mano de la coordinación con el Gobierno Estatal.

Los trabajos contemplan la demolición del pavimento deteriorado, sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario, construcción de guarniciones y banquetas nuevas, reposición del pavimento con concreto hidráulico, además de señalética y pintura para garantizar un tránsito seguro; esta intervención también contribuirá a incrementar la plusvalía de las viviendas y a reducir problemáticas históricas como encharcamientos y acumulación de tierra.

Durante el evento, la vecina beneficiaria Raquel Carranco reconoció la importancia de que esta obra finalmente llegue a su colonia. “Tengo 40 años viviendo aquí y esta calle jamás había recibido atención, siempre se inundaba y levantaba mucha tierra; queremos agradecerle, presidente, por tomarnos en cuenta y cumplir algo que necesitábamos desde hace mucho”.

El Alcalde reiteró que la transformación de la Cabecera seguirá avanzando hasta completar cada una de sus calles, consolidando un entorno digno para las familias que aquí viven; este inicio de obra demuestra la visión de un gobierno que trabaja cerca de su población, que escucha cada planteamiento y que mantiene firme la ruta de modernizar Soledad para que sus comunidades crezcan con infraestructura segura, iluminada y preparada para el desarrollo.