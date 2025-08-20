JUAN MANUEL NAVARRO INICIA CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO Y PURIFICADORA EN CIUDAD REAL

– El nuevo espacio contará con consultorios, farmacia, sala de espera y un sistema de purificación de agua potable, además de un área de juegos y ejercitadores para beneficio directo de casi 6 mil habitantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio arranque a la construcción del dispensario médico y la purificadora de agua potable en el fraccionamiento Ciudad Real, una obra que transformará la calidad de vida de seis mil habitantes de la zona, con una inversión de casi un millón y medio de pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal; el proyecto busca garantizar servicios de salud accesibles y agua potable de calidad para las familias soledenses.

El Alcalde destacó que este espacio fue diseñado pensando en la cercanía con la población, pues contará con áreas de recepción, sala de espera, consultorios médicos, sanitarios, farmacia y un sistema de purificación de agua, lo que permitirá atender de manera integral las necesidades de la comunidad. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con las familias de Soledad, en campaña prometimos que íbamos a hacer esta obra, ya tendrán su purificadora y su consultorio medico que les va a atender gratuitamente en dos turnos y otorgara medicamentos gratuitos, además es la primera que contará con área de juegos infantiles y ejercitadores para adultos” , expresó durante el evento.

Entre las y los beneficiarios, la señora María Teresa de la Rosa, vecina de Ciudad Real, manifestó su agradecimiento: “Le damos las gracias por acordarse de nosotros porque aquí hay muchas personas que necesitan estos servicios, antes teníamos que trasladarnos a otros lugares para consultas médicas o comprar agua purificada, ahora lo tendremos aquí, cerca de nuestras casas y con la confianza de que el Ayuntamiento nos apoya”.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal reafirma que su principal prioridad es trabajar por el bienestar de la gente, rescatando espacios y generando servicios de atención médica, prevención y tratamiento de enfermedades, así como garantizando el acceso al agua segura; la instrucción del Alcalde es clara: seguir mejorando la calidad de vida en cada colonia y fraccionamiento, siempre de la mano de las familias soledenses.