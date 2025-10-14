23.1 C
JUAN MANUEL NAVARRO INICIA AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. PONCIANO ARRIAGA PARA CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD URBANA   

By Redacción
martes, octubre 14, 2025

– La nueva vialidad beneficiará a más de 5 mil habitantes, y representa una inversión de más 23 millones de pesos que elevará la plusvalía, la iluminación pública y la movilidad urbana del municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el arranque de la obra de pavimentación con concreto hidráulico y sistema de alumbrado público de la avenida Ponciano Arriaga, en el tramo que va de calle Los Padilla a calle Víctor Cervera Pacheco, con una inversión superior a los 23.5 millones de pesos, beneficiando directamente a casi 6 mil habitantes; este proyecto forma parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal por mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias.

El Alcalde destacó que en este tramo se intervendrá una superficie superior a 5 mil 500 metros cuadrados, donde se realizarán además trabajos de drenaje pluvial y sanitario, instalación de líneas de agua potable, terracerias, banquetas, guarniciones, señalética, pintura y alumbrado público. “Esta obra va a traer grandes beneficios, reducirá el tráfico en avenidas como San Pedro y Valentín Amador, mejorará la seguridad y conectará con el Circuito Potosí, transformando completamente la movilidad en esta zona”, señaló el edil.

Durante su mensaje, anunció que se trabaja para brindar certeza jurídica a las y los habitantes de la colonia, mediante un proceso de regularización que les permitirá contar con títulos de propiedad y escrituras. “Vamos a ayudarlos económicamente y de la mano del Instituto Municipal de la Vivienda, para que todas las familias tengan la seguridad de que su patrimonio está protegido”, afirmó el Alcalde, quien también reconoció la disposición del propietario que facilitó el paso de la vialidad.

Por su parte, Martha Patricia Cuevas, vecina beneficiaria, expresó su agradecimiento por esta obra que impulsará el desarrollo del sector: “Gracias por este importante proyecto que nos da seguridad, mejora nuestros traslados y eleva el valor de nuestras viviendas, es un beneficio muy grande para todos los colonos y reconocemos el trabajo del Alcalde”.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las familias, escuchando, atendiendo y respondiendo con obras que transforman la vida de la ciudadanía.

