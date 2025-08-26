JUAN MANUEL NAVARRO IMPULSA NUEVA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SOLEDAD A TRAVÉS DE PROYECTOS METROPOLITANOS

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez trabaja de la mano con el Gobierno del Estado y municipios vecinos en la planeación de infraestructura urbana, consolidando obras conjuntas que den certeza a la inversión y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, refrendó el compromiso de su gobierno en la colocación del municipio como un actor primordial dentro del Consejo Metropolitano de Desarrollo, un espacio donde se definen los proyectos que marcarán el rumbo de la infraestructura urbana en la zona metropolitana de San Luis Potosí; con visión de futuro y en coordinación con autoridades estatales y municipales, el Alcalde destacó que Soledad apuesta a un crecimiento ordenado que priorice la movilidad, la vivienda y la atracción de inversiones estratégicas que generen bienestar y progreso para las familias.

El Alcalde señaló que Soledad trabaja con una visión clara de fortalecer la infraestructura urbana y dar certeza a las familias y a los inversionistas. “Estamos comprometidos con un desarrollo ordenado, que permita crecer con seguridad y planeación, para nosotros es fundamental que a través del Plan Estatal se definan las zonas en donde se podrá construir vivienda, instalar parques logísticos o atraer empresas, porque eso brinda certeza jurídica y confianza para que se generen más empleos e infraestructura en beneficio de las y los soledenses”, afirmó.

Durante las reuniones con otros municipios, se han planteado proyectos conjuntos que buscan dar solución a necesidades compartidas, como la movilidad, la habilitación de ciclovías y la planeación de áreas habitacionales e industriales. En este sentido, el Alcalde puntualizó que Soledad está lista para aportar propuestas y trabajar de la mano de especialistas, con el propósito de evitar afectaciones a la ciudadanía y asegurar que cada proyecto responda a las verdaderas necesidades del área metropolitana.

Como ejemplo de esta coordinación, subrayó la rehabilitación de la avenida Camino a la Libertad, obra que se ejecuta con apoyo del Gobierno del Estado y que conecta a Soledad con Villa de Pozos, fortaleciendo la infraestructura vial en una de las zonas limítrofes más transitadas; asimismo, adelantó que se mantienen pláticas con municipios vecinos para impulsar acciones conjuntas en colonias como 21 de Marzo, Rivas Guillén y San José del Barro, consolidando así un esfuerzo metropolitano que garantice desarrollo ordenado, movilidad eficiente y bienestar para todas las familias de la región.