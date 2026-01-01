JUAN MANUEL NAVARRO FORTALECERÁ AUN MÁS LOS APOYOS SOCIALES PARA GRUPOS VULNERABLES EN 2026

– El edil informó que los programas sociales municipales crecerán en monto y cobertura, priorizando a adultos mayores, niñas, niños y otros sectores, como parte de una política social cercana y sensible.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció el fortalecimiento e incremento de los programas sociales municipales para este año 2026, con el objetivo de que más familias accedan a apoyos directos que mejoren su calidad de vida, entre ellos el apoyo económico bimestral a adultos mayores, las becas educativas para alumnas y alumnos de nivel básico con promedio superior a 8, así como los programas alimentarios con despensas de mayor calidad para quienes más lo necesitan.

El Alcalde recordó que actualmente las y los adultos mayores reciben 3 mil pesos bimestrales, apoyo que ha significado un respaldo directo para cubrir necesidades prioritarias como medicamentos, alimentación y servicios básicos, y adelantó que a partir de este 2026 el monto será incrementado de manera gradual, hasta alcanzar los 6 mil pesos bimestrales al final de su administración, refrendando su compromiso de mantenerse cercano a este sector que ha dado tanto a las familias soledenses.

En esta misma línea de acción, el Gobierno Municipal continuará ampliando las becas educativas, reconociendo el esfuerzo académico de niñas, niños y adolescentes, además de fortalecer los programas alimentarios, con despensas mejoradas y una cobertura mayor, atendiendo de manera directa a familias en situación vulnerable, siempre escuchando y respondiendo a las necesidades reales de la población.

“Estos programas sociales van a crecer en 2026, tanto en monto como en alcance; queremos que el apoyo llegue a más personas y que cada familia de Soledad tenga mejores condiciones de vida, porque gobernar es estar cerca, escuchar y responder con hechos”, expresó el edil soledense.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso institucional de trabajar, con sensibilidad social y cercanía permanente con las familias, las y los jóvenes, y los sectores más vulnerables del municipio.