JUAN MANUEL NAVARRO EXIGE DISCIPLINA Y PUNTUALIDAD PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DIGNA A LAS FAMILIAS SOLEDENSES

– El Alcalde de Soledad dejó en claro que el incumplimiento de horarios no será tolerado y reiteró que el servicio público debe responder con responsabilidad y cercanía a las familias soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fue contundente al reiterar que el servicio público exige responsabilidad, disciplina y respeto a los horarios, al dar seguimiento a la reunión de gabinete celebrada este lunes, en la que algunos funcionarios no ingresaron por no atender puntualmente la convocatoria; subrayó que este tipo de situaciones no deben repetirse, ya que el Gobierno Municipal mantiene como prioridad estar cerca de la gente y responder con eficacia a sus necesidades.

Agregó que en la asamblea, se exigió mayores resultados en favor de la población, trabajar con inmediatez y claridad, construyendo un plan de gobierno que resuelve con optimización y creatividad cada necesidad de las familias.

El Alcalde dejó claro que a quienes no ingresaron a la reunión se les aplicará el descuento correspondiente al día laboral, conforme a la normatividad, puntualizando que el fondo del mensaje no es la sanción económica, sino el compromiso que cada servidor público tiene con la ciudadanía. “Quiero ser claro: se les descontará el día como corresponde, pero lo importante no es la sanción, sino el mensaje de fondo y lo que trabajamos con quienes sí atendieron con responsabilidad la convocatoria”, expresó.

Destacó que la puntualidad y el cumplimiento del horario laboral forman parte de ofrecer un servicio digno y cercano, especialmente para las familias, personas adultas mayores y sectores que acuden diariamente a las oficinas municipales en busca de atención. “Nos debemos a la gente, la puntualidad, el respeto al horario y la responsabilidad en el trabajo son parte de ofrecer un servicio digno y cercano; lo verdaderamente relevante es mejorar la calidad del servicio, agilizar trámites y responder con eficacia a las y los soledenses”, afirmó.

Finalmente, el edil soledense anunció que este llamado será permanente y que se reforzará la supervisión directa en las distintas áreas municipales, mediante recorridos y revisiones personales, como parte de una política de mejora continua que garantice resultados visibles para la población y un gobierno que escucha, atiende y cumple con responsabilidad institucional.