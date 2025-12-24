JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGARÁ IMPORTANTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAS DEL MORRO

*Las calles Roberto Galarza y avenida Libertad registran avances de hasta el 95 por ciento y serán entregadas a inicios del próximo año, como parte de una estrategia de infraestructura cercana a las familias soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que a inicios del próximo año se estarán entregando importantes obras de pavimentación en Villas del Morro, como parte del trabajo permanente que impulsa su administración para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias, siguiendo la planeación y supervisión del área de Infraestructura Municipal.

Detalló que en la privada Roberto Galarza Jasso ya se concluyó el colado del pavimento y del cruce hasta la calle Negrete, alcanzando un avance cercano al 95 por ciento, por lo que únicamente restan trabajos de señalética y pintura para que esta vialidad sea entregada formalmente a la población; señaló que esta obra responde a una demanda sentida de las y los vecinos, al tratarse de una calle que por años presentó deterioro y dificultades para el tránsito diario.

El Alcalde destacó también los avances en la calle Libertad, donde actualmente se realiza el colado de pavimento y se registra un progreso de entre el 70 y 80 por ciento; explicó que esta vialidad, que conecta de avenida Valentín Amador hasta Paseo de las Cigüeñas, presentaba fracturas severas y problemas constantes de encharcamientos, por lo que se construyó una rejilla pluvial para captar el agua y evitar afectaciones a las viviendas y a quienes transitan por la zona.

Navarro Muñiz subrayó que estas acciones forman parte de una línea de trabajo cercana a la gente, que escucha y atiende las necesidades reales de las colonias, priorizando obras que impactan directamente en la seguridad, la movilidad y el bienestar de las familias soledenses, especialmente en sectores que por años esperaron soluciones integrales.