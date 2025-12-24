17 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGARÁ IMPORTANTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAS DEL MORRO

By Redacción
53
martes, diciembre 23, 2025

*Las calles Roberto Galarza y avenida Libertad registran avances de hasta el 95 por ciento y serán entregadas a inicios del próximo año, como parte de una estrategia de infraestructura cercana a las familias soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que a inicios del próximo año se estarán entregando importantes obras de pavimentación en Villas del Morro, como parte del trabajo permanente que impulsa su administración para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias, siguiendo la planeación y supervisión del área de Infraestructura Municipal.

Detalló que en la privada Roberto Galarza Jasso ya se concluyó el colado del pavimento y del cruce hasta la calle Negrete, alcanzando un avance cercano al 95 por ciento, por lo que únicamente restan trabajos de señalética y pintura para que esta vialidad sea entregada formalmente a la población; señaló que esta obra responde a una demanda sentida de las y los vecinos, al tratarse de una calle que por años presentó deterioro y dificultades para el tránsito diario.

El Alcalde destacó también los avances en la calle Libertad, donde actualmente se realiza el colado de pavimento y se registra un progreso de entre el 70 y 80 por ciento; explicó que esta vialidad, que conecta de avenida Valentín Amador hasta Paseo de las Cigüeñas, presentaba fracturas severas y problemas constantes de encharcamientos, por lo que se construyó una rejilla pluvial para captar el agua y evitar afectaciones a las viviendas y a quienes transitan por la zona.

Navarro Muñiz subrayó que estas acciones forman parte de una línea de trabajo cercana a la gente, que escucha y atiende las necesidades reales de las colonias, priorizando obras que impactan directamente en la seguridad, la movilidad y el bienestar de las familias soledenses, especialmente en sectores que por años esperaron soluciones integrales.

Artículo anterior
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ FORTALECE SU FUERZA POLICIAL CON NUEVAS MOTOCICLETAS
Artículo siguiente
Vigente campaña de reciclaje por parte del Gobierno de la Capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.