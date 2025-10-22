JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA CALLE PAVIMENTADA EN LA COLONIA CRUZ DE RIVERA, TRANSFORMANDO LA VIDA DE LAS FAMILIAS

– Con una inversión superior a 1.6 millones de pesos, la vialidad Privada de Ocampo ahora cuenta con nueva infraestructura hidráulica, banquetas, señalética y pavimento duradero.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este miércoles la entrega de la pavimentación con concreto hidráulico de la Privada de Ocampo, ubicada en la colonia Cruz de Rivera, obra que transforma por completo el entorno de las familias beneficiarias, con una inversión de más de un 1 millón 600 mil pesos, con lo que el Gobierno Municipal demuestra su compromiso por dignificar las vialidades del municipio y brindar a las y los soledenses calles seguras y funcionales.

El Alcalde destacó que esta acción forma parte del gran proyecto de transformación urbana que impulsa su administración, en donde se prioriza el bienestar de las familias y la mejora integral de las colonias: “Muchas gracias por confiar y por darnos la oportunidad de servirles, hoy vemos una calle totalmente transformada, y son este tipo de obras que cambian la vida diaria de las familias, sus casas ya valen más y sus hijos podrán caminar y jugar sin ensuciarse, así trabajamos en Soledad: recorriendo las calles, escuchando a la gente y cumpliendo los compromisos”.

En esta vialidad se realizaron trabajos de sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, además de la construcción de banquetas, guarniciones y señalética vertical, lo que garantiza una obra completa y de larga duración; con un área intervenida de 925 metros cuadrados, la pavimentación beneficia de manera directa a cientos de personas, al tiempo que eleva la plusvalía de sus viviendas y mejora la movilidad de toda la zona.

Las y los vecinos de Cruz de Rivera expresaron su agradecimiento al Gobierno Municipal por atender una demanda que llevaba años sin respuesta. “De antemano quiero darle las gracias al presidente municipal Juan Manuel Navarro, a nombre de todos mis vecinos, porque esto era un sueño, en años pasados vinieron muchos y nadie nos escuchó, hasta que usted llegó, nuestros hijos ya no se ensuciarán de tierra, y nuestras casas lucen diferentes, no tengo palabras para agradecerle lo que hicieron por nosotros”, dijo emocionada Aurora Rojas, vecina beneficiaria.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma que trabaja con cercanía, escuchando y atendiendo las necesidades reales de su gente. La pavimentación de la Privada de Ocampo es una muestra clara de que la transformación del municipio se construye paso a paso, con obras que cambian el rostro de las colonias y la vida de las familias soledenses.