JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA SAN ANTONIO

– Adultos mayores recibieron su respaldo económico correspondiente a febrero, como parte del compromiso puntual del Ayuntamiento de mantenerse cercano a quienes más lo necesitan.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad, encabezó hoy el arranque de la entrega bimestral de Apoyos Económicos a Adultos Mayores en la colonia San Antonio, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de respaldar la economía familiar y atender de cerca a los sectores más vulnerables; cada beneficiario y beneficiaria recibe 3 mil pesos, y se proyecta ampliar el padrón de beneficiarios y aumentar gradualmente el monto del apoyo.

“Con mucho gusto venimos y estamos aquí con ustedes; se siente la buena vibra y la calidez de la gente de San Antonio, hoy estamos entregando nuevamente este apoyo de manera puntual, cumpliendo con la forma de gobernar que hemos establecido y retomando el compromiso con nuestros adultos mayores, gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado y nuestras finanzas sanas, podemos continuar con este programa que beneficia directamente a las familias soledenses”, destacó el edil, durante el evento.

Reconoció al Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, por ser pilar de la política social en el municipio de Soledad, quien por años demostró que el trabajo debe ser directo, cercano y a quienes más lo necesitan.

Por su parte, María de los Ángeles Castilleja Flores, beneficiaria del programa, expresó: “Estamos muy agradecidos con el Presidente Municipal Juan Manuel Navarro, este dinerito nos sirve para nuestro medicamento, para darnos algún gusto o hasta para ir al cine, por eso agradecemos mucho que nos han apoyado desde el principio y que sigan pensando en nosotros”.

La entrega simbólica de apoyos económicos forma parte de la estrategia municipal para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, asegurando que cuenten con un respaldo económico constante que les permita cubrir necesidades básicas y disfrutar de mayor tranquilidad. El gobierno de Soledad continuará cumpliendo de manera puntual con este programa, a fin de fortalecer la cercanía con los adultos mayores y atender sus necesidades de manera constante y responsable.