JUAN MANUEL NAVARRO ENCIENDE LA MAGIA Y LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SOLEDAD    

– Acompañado de su familia, diputados locales y de los integrantes de su gabinete, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez inauguró el encendido del monumental Árbol de Navidad y la Villa Navideña en la plaza principal.

– Las y los soledenses podrán disfrutar de una pista de hielo, videomapping proyectado en la fachada de la Iglesia Nuestra Señora de la Soledad y otros espectáculos familiares totalmente gratuitos

La magia de la Navidad iluminó esta noche el primer cuadro del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz realizó el encendido del Árbol monumental de Navidad y la inauguración de la Villa Navideña que rodea el jardín principal, una Pista de Hielo, así como del Nacimiento colocado en el patio del Ayuntamiento, dando inicio a las celebraciones navideñas 2025.

Al activar el switch navideño, al exterior de Palacio Municipal, el Alcalde Navarro Muñiz destacó la importancia de preservar las tradiciones de esta temporada, así como el propósito de celebrarlas en unión familiar, ya que “nuestros seres queridos son el corazón de estas festividades para compartir y convivir en armonía y con alegría, para despedir un año y recibir uno nuevo que llega con ilusión, esperanza y fe”.

Dijo que Soledad de Graciano Sánchez se ha transformado en este año 2025, ha progresado y se ha consolidado, y que el próximo le irá mucho mejor, “con la confianza de nuestra gente y la fortaleza de este gobierno municipal”.

Con gran emoción, niñas, niños y familias soledenses reunidas esta noche ayudaron con el conteo regresivo para ver iluminada la espectacular Villa Navideña, la pista de hielo con acceso gratuito y el Árbol de Navidad, así como el inicio de varios espectáculos, como el videomapping que se proyectará en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad hasta el 6 de enero a partir de las 8:00 de la noche.

Las y los soledenses, junto al Alcalde, también realizaron el recorrido por la Villa Navideña, donde pudieron tomarse fotografías con Mickey Mouse y duendes zancones. Disfrutar del espectáculo de ballet “Cascanueces” interpretado por la compañía de ballet de Alicia Gerling, seguido de una presentación sobre hielo con la patinadora mexicana Nina Qatrina. Además, las niñas y los niños tuvieron la oportunidad de entregar personalmente su carta a Santa, quien seguirá recibiendo mensajes llenos de ilusión hasta el 10 de diciembre de 7:00 a 9:00 de la noche frente a Palacio Municipal.

El edil anunció que recorrerá el municipio para llevar alegría con las tradicionales posadas y reparto de juguetes y cobijas en varias colonias de Soledad, que se realizan a partir del día 13 de diciembre, reafirmando el compromiso de mantener un Gobierno cercano, que escucha y atiende a su gente.

Asimismo, invitó a todas las familias soledenses a acercarse a los espectáculos programados para que las y los pequeños puedan vivir la inolvidable magia navideña y compartir sus deseos en esta emotiva y hermosa temporada, fortaleciendo así nuestras tradiciones y el espíritu de unión que caracteriza a las y los soledenses.