JUAN MANUEL NAVARRO DIO COMIENZO AL RECORRIDO DE POSADAS NAVIDEÑAS ACOMPAÑADO DE FAMILIAS

– Con un gobierno que escucha y está en territorio, Juan Manuel Navarro Muñiz compartió con las familias, juguetes, cobertores y mensajes de unidad y bienestar en al menos 6 colonias, este sábado.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio inicio este sábado a las tradicionales posadas navideñas en colonias y comunidades del municipio, llevando alegría y convivencia a familias de Praderas del Maurel, San Antonio, Villas de San Francisco, Rivas Guillén Norte y Fidel Velázquez, donde deseó unidad, paz y dicha en cada uno de los hogares; niños y niñas disfrutaron de momentos inolvidables, en la víspera de la Navidad.

En cada una de las colonias, y rodeado de cientos de familias soledenses, el edil entregó juguetes a niñas y niños y cobertores a personas adultas mayores, como parte de una estrategia cercana a la gente que sigue las directrices de su administración.

Durante los encuentros vecinales, el Alcalde convivió de manera directa con las y los soledenses, escuchó sus necesidades y refrendó que estas acciones buscan fortalecer la cercanía con las familias, especialmente con sectores vulnerables, en una temporada que invita a la solidaridad y al acompañamiento de la comunidad, manteniendo un gobierno que escucha y atiende en cada colonia.

“Deseamos que estas fiestas sean un tiempo de paz y armonía para todas y todos los soledenses; seguimos trabajando para que Soledad avance con obras, servicios y programas que mejoren la calidad de vida de nuestras familias”, expresó Juan Manuel Navarro Muñiz, al reiterar su compromiso de continuar impulsando infraestructura urbana, programas sociales, más parques recreativos, pavimentaciones, mejor iluminación y mayor seguridad, además de garantizar el acceso al agua en todas las colonias a partir de la desincorporación de INTERAPAS en 2026.

Como parte de esta ruta de cercanía con la población, el Alcalde anunció que este domingo continuará llevando alegría y regalos a más colonias del municipio, visitando Hogares Ferrocarrileros, Rivas Guillén Sur, Hogares Obreros y San Luis Uno, reafirmando que el Gobierno Municipal trabaja de la mano de las familias soledenses para construir un entorno más justo, seguro y solidario.