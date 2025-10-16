JUAN MANUEL NAVARRO DESTACA LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN SOLEDAD, AL INAUGURAR NUEVA CARL`S JR

– Este jueves, el edil cortó el listón de apertura de la segunda sucursal de esta reconocida marca, además de ser parte de la inauguración de una nueva sede de Salud Digna.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, encabezó esta mañana la inauguración de la segunda sucursal de la reconocida cadena Carl’s Jr. en el municipio, ubicada en la colonia San Felipe, destacando que esta apertura representa un símbolo del crecimiento económico, la seguridad y el aumento de poder adquisitivo de las familias soledenses.

Durante su mensaje, el Alcalde expresó su reconocimiento a la empresa por confiar en Soledad como un lugar de inversión segura y con proyección de desarrollo. “Muchas gracias a Carl’s por ser parte de esta experiencia, hoy es motivo de celebración y orgullo que en la colonia San Felipe tengamos la presencia de una inversión de esta magnitud, Soledad está cambiando, Soledad sigue, y nosotros estamos contentos de tener una franquicia que representa mucho para nosotros: el poder adquisitivo de nuestra gente y la confianza de inversionistas que hoy ven a nuestro municipio como un lugar con posibilidades económicas y sobre todo con seguridad”, expresó.

Enfatizó que el municipio ofrece todas las condiciones para la llegada de nuevas empresas y comercios que contribuyan al crecimiento económico local, destacando que Soledad se ha transformado en un referente de desarrollo gracias a una administración que escucha, atiende y genera oportunidades para todos los sectores. “Aquí estamos listos para recibirlos puntuales, con todas las condiciones para que ustedes puedan seguir desarrollándose y creciendo en este municipio, bienvenidos, esta es su casa”, añadió.

Como parte de su jornada de trabajo, Juan Manuel Navarro Muñiz también inaugurará las nuevas instalaciones de Salud Digna, ubicadas en Acceso Norte, donde las y los soledenses podrán acceder a servicios de laboratorio y diagnóstico de alta calidad a costos accesibles; consolidando así una jornada de importantes aperturas que reflejan la confianza del sector empresarial en Soledad.

Con la llegada de estas nuevas inversiones —que se suman a la reciente apertura de Walmart, Starbucks y diversos negocios locales— Soledad de Graciano Sánchez continúa posicionándose como un municipio atractivo para el desarrollo económico, generador de empleos y oportunidades para sus habitantes, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de trabajar siempre cerca de la población y de los sectores productivos.