JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL EN COLONIAS

– La campaña permanente transformará espacios públicos en pulmones verdes; tres escuelas adoptaron árboles para fortalecer el cuidado ambiental comunitario en el Parque Lineal de Pavón.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este lunes, el arranque del programa “Por un Soledad más Verde” con la siembra de 200 árboles en el Parque lineal de la colonia Hogares Populares Pavón, que contempla la reforestación de parques, avenidas y zonas estratégicas que requieren recuperación ambiental, con el objetivo de reducir la contaminación, regular la temperatura y preservar la biodiversidad local, todo enmarcado en una política cercana a las familias y con la encomienda de fortalecer entornos saludables.

Durante el evento, se entregaron certificados simbólicos de adopción a la Escuela Primaria “Carlos Jonguitud Barrios”, la Escuela Primaria “Leona Vicario” y la Telesecundaria “Carlos Diez Gutiérrez”, cuyos alumnos asumirán el cuidado de los árboles plantados en este espacio público. “La reforestación de este Parque lineal es de las obras más importantes que hemos arrancado en Soledad; hoy queremos decirle a nuestra gente que Soledad es verde y lo vamos a hacer todavía más verde este año y el próximo, esta campaña será permanente y vamos a trabajar en todas las áreas recreativas y parques urbanos, de la mano con la ciudadanía”, expresó el Alcalde.

Dijo que su Gobierno continuará dando impulso a actos que protejan y promuevan un entorno natural en todos los espacios del municipio: «somos verdes y llevaremos este programa a más colonias y comunidades de Soledad, haremos de nuestro municipio un lugar digno de reconocerse por una agenda verde eficaz y de resultados».

La directora de Ecología Municipal, Yazmín Johana Luna Barrios, subrayó que la reforestación representa un compromiso colectivo con el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Destacó la importancia de involucrar a la juventud en acciones ambientales y de concienciación en el cuidado del entorno natural.

Con este programa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de la población, escuchar y atender las necesidades ambientales de colonias como Hogares Populares Pavón, impulsando espacios más dignos para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, y consolidando un municipio más verde y sustentable para todas y todos.