SOLEDAD

JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA PAVIMENTACIÓN EN PRADOS DE SOLEDAD Y REFUERZA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

jueves, diciembre 4, 2025

– El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez encabezó el inicio de la obra en la calle Sierra de Álvarez, que beneficiará a más de 2 mil habitantes, con mejoras en drenaje, agua potable, alumbrado y seguridad, tras años de abandono por INTERAPAS.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el arranque de la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Sierra de Álvarez, en el tramo que conecta Prados de Hipericán con Prados de Guayacán, beneficiando a más de dos mil habitantes del fraccionamiento Prados de Soledad; con una inversión superior a un millón de pesos, la obra forma parte de la estrategia municipal para atender directamente el sentir de la población y responder a necesidades prioritarias, especialmente frente a la falta de mantenimiento por parte de INTERAPAS.

El Alcalde destacó que la obra abarca más de mil 200 metros cuadrados, incluyendo sustitución de líneas de agua potable, drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, guarniciones, banquetas, pavimento con carpeta asfáltica, pintura y señalética. “Esta obra es urgente, el problema no solo era la calle, sino el drenaje colapsado que INTERAPAS dejó sin atender, Soledad escucha y actúa de frente”, enfatizó Navarro Muñiz, quien también informó que en enero se llevará a cabo la desincorporación del servicio de agua de INTERAPAS para que el municipio asuma la operación directamente.

Vecinas y vecinos celebraron la presencia del Alcalde, al reconocer  la respuesta del Ayuntamiento con el envío de pipas de agua ante el desabasto por más de 15 años, como la señora Ana Isabel García Chávez, quien expresó: “Gracias al licenciado Juan Manuel Navarro por escucharnos, este beneficio es para toda la colonia, sabemos del esfuerzo que hacen con el envío de pipas y esperamos que se solucione también el problema del agua, con el que batallamos más de 15 años, muchas gracias por atendernos de frente”.

El Alcalde recordó que, además de la pavimentación, el Ayuntamiento refuerza los servicios de seguridad, alumbrado y la imagen urbana, y continuará apoyando con pipas de agua ante cualquier desabasto. Con estas acciones, Soledad avanza en garantizar calles y servicios de calidad, reafirmando su cercanía con las familias y sectores vulnerables del municipio.

