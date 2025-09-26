JUAN MANUEL NAVARRO ANUNCIA PROGRAMA INTENSIVO DE BACHEO PARA TODO EL MUNICIPIO DE SOLEDAD

– Con maquinaria especializada y personal capacitado, el Alcalde impulsa un plan integral que dará solución duradera a los reportes ciudadanos y mejorará la movilidad en colonias y comunidades.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que en los próximos días dará inicio un programa de bacheo profundo en todas las calles del municipio, con maquinaria especializada y personal capacitado, con la finalidad de brindar una solución más duradera y de mayor impacto que el bacheo convencional, ya que permitirá atender de raíz los daños en la carpeta asfáltica y de concreto, y garantizar mejores condiciones de tránsito.

El Alcalde destacó que este proyecto responde directamente a los reportes ciudadanos y forma parte de la estrategia de su administración para mejorar la movilidad en colonias y comunidades. “Nuestro compromiso es estar cerca de la población, escuchar sus necesidades y atender con acciones que eleven la calidad de vida de las familias soledenses”, puntualizó. Con este programa, miles de automovilistas y peatones se verán beneficiados al contar con calles seguras y transitables.

De acuerdo con información proporcionada por el área de Desarrollo Urbano Municipal, durante lo que va del mes de septiembre ya se han realizado múltiples acciones de bacheo en diferentes puntos del municipio, entre ellas se encuentran trabajos en la Calle Prolongación Zaragoza entre Pedro de Gante y Magnolia en la Colonia La Constancia; en las calles Hidalgo y Vicente Guerrero, así como Negrete, en la Cabecera municipal; también se realizaron acciones en Blas Escontria entre Mariano Matamoros y Chapultepec,y este viernes, se acudió a la comunidad La Tinaja. Además de atender la excavación dejada abierta por INTERAPAS en la calle Hidalgo.

Asimismo, se efectuaron trabajos en la Calle Aldama entre Juárez y Porfirio Díaz, en Blas Escontria con Chapultepec, así como en vialidades de gran afluencia como la calle Esmeralda con carretera 57 en la Colonia La Raza; otras zonas beneficiadas son la lateral del bulevar Valle de los Fantasmas con José de Gálvez; José de Gálvez con Saturnino Cedillo en la Colonia Reforma Norte; la calle Santo Domingo y Avenida Soledad en la colonia San Felipe, la calle De la Rosa entre Ponciano Arriaga y Las Rojas, Ponciano Arriaga con Cipriano Cano, además de Avenida Rivas Guillén en la colonia Rivas Guillén Norte.